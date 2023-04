VIGNOLE BORBERA – Brutto incidente poco prima delle 10 di oggi, domenica 9 aprile 2023, lungo la A7 Milano-Genova, tra lo svincolo Serravalle Scrivia e quello di Vignole Borbera in direzione Genova.

In base alle prime informazioni due i motociclisti coinvolti, uno dei quali portato in elisoccorso all’ospedale di Alessandria. Entrambi, fortunatamente, non sono in gravi condizioni.