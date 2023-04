Con “Innamorati” arte, storia e teatro domenica 16 aprile al Castello di Giarole

GIAROLE – Il Castello Sannazzaro di Giarole sarà lo scenario di “Innamorati” della Compagnia Teatro Aperto, spettacolo liberamente tratto dal testo di Carlo Goldoni “Gl’innamorati”. La rappresentazione andrà in scena domenica 16 aprile alle ore 17, grazie alla collaborazione dell’Associazione ACSE Musica, Castello Sannazzaro e il patrocinio del Comune di Giarole”, e si inserirà in un contesto storico e architettonico di grande magia e suggestione. Gli interpreti danno vita a un intreccio drammaturgico che ha affascinato il pubblico sin dalla sua prima rappresentazione andata in scena a Venezia nel 1759. La trama della commedia è ambientata nella Milano del XVIII secolo e ruota intorno a giochi amorosi e a litigi, in un intreccio drammaturgico divertente e coinvolgente. Il ruolo di Ridolfo – saggio avvocato, amico di Fulgenzio infaticabile risolutore di dissidi- è interpretato da Marcello Barbera, il servo goffo Succianespole da Marco Bottaro. Flamminia – sorella di Eugenia che incarna la voce inascoltata della prudenza – è interpretata da Alida Ciotti, Fulgenzio – l’innamorato passionale, iroso e intemperante contro la sua stessa intenzione – da Francesco Mandia, Eugenia – l’innamorata gelosa e incostante – da Miriam Marcolongo, il Conte D’Otricoli – corteggiatore impudente e in cerca di una buona dote – da Valter Nicoletta, Fabrizia – la zia di Eugenia e della di lei sorella Flamminia – è interpretata da una travolgente Giovanna Perlongo, che si appropria di un ruolo originariamente maschile (era Zio Fabrizio) e lo modella con una femminilità energica e tanto miope della situazione, quanto impositiva. Tognina – serva curiosa e apprensiva – da Laura Petrozzi. I personaggi di Lisetta – serva arguta e caciarona – e di Clorinda – cognata di Fulgenzio, motivo dell’insensata gelosia di Eugenia – da Silvia Pivotto. I posti a sedere sono limitati, la prenotazione è consigliata scrivendo alla mail: teatro.alessandria@gmail.com. L’indirizzo del Castello Sannazzaro è in Via Roma n. 5 Giarole (AL).