Fino a domenica a Lu Cuccaro e S. Salvatore i calciatori svedesi del Valdemarsvik, per ricordare Liedholm

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Una quattro giorni in provincia di Alessandria per la squadra svedese del Valdemarsvik, in visita fino a domenica nei nostri territori per ricordare la figura di Nils Liedholm, grande calciatore e allenatore originario proprio del paese nordico che, dopo i successi col Milan e con la Roma, decise di vivere a Cuccaro la seconda parte della sua vita. Alloggiati a Palazzo Paleologi, a Lu Cuccaro, i ragazzi e i dirigenti effettueranno una serie di allenamenti con la squadra del Monferrato. Sabato saranno ricevuti in Comune dal sindaco Tagliabue e, nel pomeriggio, parteciperanno all’intitolazione a Liedholm della piazza di Cuccaro.

Grazie alla collaborazione della società gialloblu, della Pro Loco di S. Salvatore, degli Alpini e del Cai, la delegazione svedese avrà modo di apprezzare le tante bellezze del territorio, tra camminate e visite in alcune aziende del territorio, alternate ad allenamenti e sfide di pallone al campo sportivo Palmisano. Sempre nella giornata di sabato non poteva mancare la tappa a Villa Boemia, la ex azienda vitivinicola fondata dallo stesso Liedholm.

Alla fine di giugno, invece, toccherà ai giovani calciatori del Monferrato, dai 14 ai 16 anni, fare visita alla città svedese di Valdemarsvik, per partecipare ad un torneo intitolato al campione svedese.