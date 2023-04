Alessandria dice addio a Bruno Ferraro editore del giornale “La Pulce”

ALESSANDRIA – Cordoglio nel mondo dell’informazione alessandrina per la morte di Bruno Ferraro, noto ad Alessandria per essere stato l’editore del giornale “La Pulce“, pubblicazione prima cartacea e successivamente uno dei primi free press del territorio. Comprendendo la forza del web nel 2009 trasformò quel giornale in contenuti online continuando a dedicare tempo e idee ai suoi progetti.

Ferraro è mancato l’11 aprile e il funerale si terrà oggi, giovedì 13 aprile 2023, nella Chiesa Parrocchiale della Madonna del Suffragio di Alessandria alle 9,30.