L’importanza del digitale per i Comuni: un convegno per parlare di esperienze e opportunità

ALESSANDRIA – Il digitale è dappertutto ed è centrale nelle nostre vite. Conoscerlo e sfruttarlo al meglio è cruciale oggi anche e soprattutto per le istituzioni, approfittando anche delle risorse oggi disponibili per garantire la sicurezza dei dati e anche servizi più fruibili dai cittadini. Di questo si parlerà oggi nel Roadshow organizzato da BBBell in collaborazione con Ali, Lega delle Autonomie locali italiane, dalle 16.30 a Palazzo Monferrato ad Alessandria. I relatori saranno Davide Ferrari, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Digital Transformation PNRR, Simone Bigotti, amministratore delegato BBBell e Alessandro Venezia, sindaco di Quattordio. Nell’intervista di seguito Simone Bigotti presenta l’appuntamento:



Convegno digitale - Intervista a Simone Bigotti