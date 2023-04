Quattro lupi trovati morti ad Albera Ligure: i Carabinieri Forestali indagano sulle cause

ALBERA LIGURE – I Carabinieri Forestali, insieme a personale della Vigilanza Provinciale di Alessandria, stanno compiendo indagini sulle possibili cause di morte di quattro lupi rinvenuti nell’area boschiva di Albera Ligure. Le attività dei militari mirano a escludere l’avvelenamento e rientrano in una più ampia attività di indagine, tuttora in corso, finalizzata alla repressione del bracconaggio.

Le indagini sono state condotte con il supporto delle UCA – Unità Cinofile Antiveleno, reparti estremamente qualificati della specialità Forestale dell’Arma, provenienti da Liguria, Lombardia e Piemonte. Le unità, composte da un conduttore e da un cane addestrato all’individuazione di bocconi/esche avvelenate, sono distribuite su tutto il territorio nazionale e vengono attivate anche in caso di sospetto avvelenamento di animali, per la bonifica dell’area prossima a quella del ritrovamento. Attualmente sono ventidue i cani appartenenti alle UCA, prevalentemente labrador, pastori tedesco e belga malinois, caratterizzati da un olfatto straordinario, una spiccata attitudine alla ricerca e al gioco, che, grazie al continuo addestramento, sono capaci di maturare un legame indissolubile con il proprio conduttore.