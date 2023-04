Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 15 aprile

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Ad Alessandria questo fine settimana torna Floreale, l’attesa mostra-mercato di piante e fiori che anima i Giardini della Stazione. Saranno presenti numerosi espositori tra produttori florovivaisti e venditori, commercianti di fiori e piante, frutti, materiale vario riconducibile al settore florovivaistico, arredo da giardino, attrezzature ed articoli tecnici. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Potete trovare il programma completo nel nostro articolo dedicato.

Sempre ad Alessandria. questo sabato un evento dedicato ai piccoli artisti. Alle Sale d’Arte, alle 15, i bambini diventeranno infatti protagonisti e racconteranno le loro storie. L’illustratore Andrea Musso li condurrà a ridisegnare la storia del Ciclo di Artù attraverso buffe armature, donzelle, spade, cavalli che si mescolano con amici, bici e animali domestici. L’attività è in collaborazione con Inchiostro Festival. Il costo per partecipare per i bambini è di 2 euro; gratis per gli adulti con Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta; 3 euro per gli adulti non abbonati.

Ancora alle Sale d’arte si può visitare anche “Sguardi su Alessandria”, mostra che vede protagoniste alcune delle foto originali realizzate e stampate a partire dal 1880 fino al 1940 e oggi custodite dalla Fototeca Civica di Alessandria. L’esposizione “Sguardi su Alessandria” resterà aperta fino al 28 maggio e si potrà visitare giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 19.

In tema di mostre, ad Alessandria c’è ancora tempo per visitare l’esposizione libraria dedicata alle legature antiche. L’esposizione, in programma fino al 30 aprile, si trova al Museo della Gambarina: oggi è aperta dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Sempre al Museo della Gambarina di Alessandria, questo sabato dalle 15 alle 17 si terrà l’incontro dedicato al cinema “Il noir, Rita e le Dark Lady”, per il ciclo “Bad Girls”. Interverrà laria Feole.

Di nuovo ad Alessandria, sabato alle 17.15, nella Chiesa di San Giacomo della Vittoria-Santuario dell’Addolorata, avrà luogo “Parole, suoni, colori – Concerto”. A esibirsi saranno Yang Hanxi, soprano con il duo pianistico costituito da Ilaria Davite e Ivana Zincone. Si alterneranno momenti musicali e parole di riflessione. Le musiche saranno quelle del repertorio sacro vocale e strumentale.

Ad Alessandria continua anche il divertimento con il grande luna park in piazza Milite Ignoto. Fino al 25 aprile le giostre intratterranno grandi e piccini con anche tante golose proposte culinarie. Il luna park è aperto nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e dalle 20.30 alle 23; il venerdì, il sabato e la domenica dalle 15 alle 24.

Ancora ad Alessandria, questa sera, alle 21, il palco del Teatro Ambra si anima. In occasione del quattrocentesimo anniversario della nascita di Molière, infatti, la Compagnia teatrale “Notte Magica” porta in scena il suo “Malato immaginario”, commedia velata di toni malinconici e grotteschi, che racconta le disavventure di Argante, ricco ipocondriaco padre della bella Angelica e marito di una donna opportunista ed infedele. I biglietti sono disponibili online.

A Ovada, ha inaugurato ieri all’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato la mostra “Marylin in Enoteca: arte e mito da Warhol ad oggi”. L’esposizione, curata da Adolfo Francesco Carozzi, raccoglie opere di artisti che nella loro carriera hanno celebrato l’icona del cinema. Saranno esposte opere di Omar Ronda, Marco Lodola, Massimo Sansavini, Vittorio Valente, Lady Be, Roberto Comelli, Giovanna D’Alessandro, Antonio De Luca e Gianni Cella. La mostra si potrà visitare fino al 15 maggio dal giovedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30 e la domenica dalle 10 alle 12.

A Giardinetto, la Pro Loco organizza una nuova gustosa cena all’interno dell’area verde “Geom. Franco Ricaldone”, in via Quargnento. Sabato 15 aprile, dalle 20, verrà servita “La cena di sua maestà il fritto misto di pesce”. Il fritto misto sarà la portata principe, accompagnata da patatine fritte, ma il menù della cena comprende anche un antipasto di mare, risotto ai frutti di mare e un goloso dolce. Il costo della cena è di 28 euro, vini esclusi. I posti sono limitati ed è necessario prenotare al numero 339/6948656. Ad arricchire “La cena di sua maestà il fritto misto di pesce” la serata danzante con Adriana Live Music. Previsto anche un menù bambini a 10 euro con prosciutto cotto, penne al pesto, hamburger con patatine e dolce.

A Valenza, sabato 15 aprile si terrà il concerto-tributo “Per la Vita” che dalle 21 vedrà esibirsi sul palco del Teatro Sociale di Valenza la band “Legend” che proporrà tutti i più famosi brani dei Pooh. La serata, presentata da Valeria Sorli, vedrà come protagonista anche l’artista Giorgio Mengato che canterà insieme agli emergenti Cristina Orlando, Luana Stoico, Maurizio Farina e Samuel Accomo. Il costo del biglietto è di euro 30, da pagare anticipatamente all’atto della consegna del coupon (che verrà poi convertito col biglietto la sera dell’evento). Il ricavato sarà destinato a sostenere l’attività di Aido. Trovate maggiori info nel nostro articolo dedicato,

Ad Acqui Terme, questo fine settimana, torna lo Street Food. Dalle 12 alle 24, in Corso Bagni, troverete tante specialità gastronomiche nazionali ed internazionali accompagnate da musica, animazione ed intrattenimento. L’ingresso è libero.

Sempre ad Acqui Terme, questo sabato, nella sala dell’Ex Kaimano di via Ferraris, alle 21, la compagnia Lirica Tenuta Cravina mette in scena la “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, una tragedia giapponese in tre atti. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Di nuovo ad Acqui Terme, si può visitare anche questo weekend Villa Ottolenghi-Wedekind. Le visite partono del Tempio di Herta con possibilità di parcheggio in loco e si svolgono il sabato, la domenica e i festivi alle 14.30. La durata della visita è di circa 150 minuti. Costo € 15,00 adulti; gratuita per i minori di 12 anni. Prenotazione obbligatoria al 335 6312093 / 0144 322177.

A Casale Monferrato, questo sabato, al Museo Civico tornano “Antichi Saperi”, i laboratori creativi dedicati agli adulti. In questo terzo e ultimo appuntamento si approfondirà la tecnica della pittura all’uovo su tavola. La prima parte avrà luogo all’interno della sala che conserva le opere di bottega vercellese del Rinascimento per approfondire l’evoluzione artistica della pittura su tavola. Nella seconda parte dell’appuntamento, i partecipanti avranno modo di sperimentare la tecnica decorando una tavoletta di legno con pigmenti e uova secondo l’antica ricetta di Cennino Cennini. Il costo del laboratorio è di 5,40 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0142.444249/309, museo@comune.casale-monferrato.al.it.

Ancora a Casale. questo sabato 15 aprile, alla biblioteca civica, i ragazzi sono invitati a “Faccio da solo”: l’evento, in collaborazione con l’Associazione Penelope , inizierà alle 17 e proporrà la lettura di un libro a tema, il confronto con i genitori e un laboratorio creativo finale. Protagonisti saranno i bambini e la loro autonomia.

Di nuovo a Casale Monferrato, questo sabato, alle 17, al Castello del Monferrato, inaugura “Max Ferrigno – Bad girl”, la mostra personale dell’artista casalese curata da Laura Francesca Di Trapani. Contestualmente si presenterà anche il libro : “Max Ferrigno – mise-en-scène di un artista dispettoso” edito da Serradifalco Editore e scritto da Laura Francesca Di Trapani. A presentare il volume, oltre alla presenza dell’autrice e dell’artista, interverranno Fabrizio Modina, noto storico della mitologia contemporanea, e i curatori Christian Gangitano e Alessandro Riva, esperti di Japan Pop e New Pop. La mostra è gratuita e sarà visitabile fino al 7 maggio 2023, venerdi sabato domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Sempre a Casale, si può visitare fino al 26 aprile, nel torrione del Castello, “Dalla Resistenza alla Costituzione”, la mostra storico-didattica proposta da A.N.P.I, sezione di Casale Monferrato in collaborazione con il Comitato Antifascista di Casale Monferrato e con la Città di Casale Monferrato.

Ancora a Casale, proseguono le iniziative realizzate nell’ambito di “JAS – Just Another Stag”e. Sabato 15 aprile alle 18.30 presso la Manica Lunga del Castello di Casale, il critico cinematografico valtellinese Elena Botta terrà un incontro dedicato alle donne protagoniste della filmografia di Quentin Tarantino.

A Casale Monferrato, nella Chiesa di Sant’Ilario, è esposta fino al 19 aprile la copia della Sindone custodita presso la Parrocchia dal XIX secolo. La visita può essere effettuata nei seguenti orari: dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. Don Franco Zuccarelli, parroco di Sant’Ilario e curatore dell’ostensione, sarà disponibile per visite guidate per gruppi, scuole, visitatori e fedeli che lo desiderassero. Per informazioni e prenotazioni contattare don Franco al 338.1488222.

A Tortona, questo sabato, dalle 10 alle 13, al Teatro Civico, gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo Tortona B presenteranno i loro progetti nell’ambito della terza edizione della Paper Week di Comieco. Un unico evento tortonese dedicato alla salvaguardia dell’ambiente. I bambini presenteranno tanti racconti che, attraverso l’utilizzo di oggetti realizzati con materiale di riciclo (carta e cartoncino) e ispirati al mondo della bicicletta, toccheranno temi come la corretta raccolta differenziata, il riciclo di carta e cartone, le azioni sostenibili da adottare per proteggere il nostro territorio.

Con la collaborazione del maestro Natale Panaro, scultore di maschere e marionette, scenografo per il teatro, dell’Associazione Peppino Sarina e della Fondazione Acos. L’ingresso è libero.

Ancora a Tortona, sabato 15 aprile, alle 17.30, alla Biblioteca “Tommaso de Ocheda, si terrà la presentazione del volume “Celati agognati incantati. I tesori sepolti nel diritto medievale e moderno”, del tortonese Giacomo Alberto Donati. Sarà presente il Professor Ettore Dezza, emerito di Storia del Diritto Medievale e Moderno all’Università degli Studi di Pavia e interverrà l’autore con una riflessione.

A Castelnuovo Bormida va in scena un nuovo titolo della stagione Pereppeppe, a cura del Teatro del Rimbombo. L’appuntamento è al Piccolo Teatro Enzo Buarnè con “Ufficio Oggetti Smarriti”, uno spettacolo di Riccardo Sisto che vede la tranquilla routine di un dipendente dell’Ufficio Oggetti Smarriti sconvolta dall’arrivo di una nuova collega. Sullo sfondo oggetti, pezzi di casa, di scrivanie, di sè stessi da ritrovare e rimettere a posto. La rappresentazione inizia alle 21. Il biglietto intero costa 12 euro, ridotto 10 euro, bambini 5-12 anni 8 euro.

A Volpedo come ogni anno, l’Associazione e i Musei di Pellizza con il Comune di Volpedo, aderiscono all’iniziativa “Disegniamo l’Arte”. Ritorna l’appuntamento rivolto in particolare ai ragazzi delle scuole di Volpedo e alle loro famiglie: l’appuntamento è dalle 9 alle 12 ai prati della Pieve di Volpedo, dove i giovani artisti si cimenteranno nella copia dal vero della Pieve, (gli esterni oppure gli affreschi presenti all’interno) oppure delle riproduzioni di opere pellizziane presenti nei dintorni

A Bosio, in località Benedicta, all’Ecomuseo Cascina Moglioni, questo sabato si terrà “Favole dell’Oltregioco”, un laboratorio di lettura dedicato ai più piccoli a cura della compagnia teatrale degli Stregatti. Alle 16, l’appuntamento sarà al sacrario della Benedica a Capanne di Marcarolo per una passeggiata animata fino all’ecomuseo. Alle 17, al termine del laboratorio, ci sarà una breve escursione alla “tana del lupo” citata nella favola “la volpe e il lupo”. L’ingresso è libero, per info e prenotazioni: 011 432 0190 o info@areeprotetteappenninopiemontese.it.

A Frassinello Monferrato, dopo il successo della IV edizione del “Fantasy – Festival di Circo Contemporaneo, Arte di Strada e Musica del Monferrato”, questo sabato torna un nuovo spettacolo sotto il tendone. La compagnia MagdaClan proporrà infatti “Eccezione n.1”, uno spettacolo di circo contemporaneo che lascia spazio alle immagini poetiche e all’eleganza. I posti sotto tendone sono limitato, pertanto è vivamente consigliata la prenotazione, telefonando al numero 3311388336. Lo spettacolo andrà in scena sabato alle 21 e domenica 16 aprile alle 18.

Cuccaro Monferrato questo fine settimana si anima grazie alla manifestazione “Naturalmente a Cuccaro”, con camminata, pranzo, artisti di strada e numerose bancarelle. L’appuntamento di oggi, sabato 15 aprile, è alle 20 con la cena con accompagnamento musicale “Carlo Ronco &Frienda” alla sede della Pro Loco. Il menu prevede antipasti, agnolotti, bollino misto o in alternativa piatto vegano. Per info prolococuccaro@gmail.com o visita la pagina Facebook Naturalmente a Cuccaro.

A Lu Monferrato, al Museo San Giacomo, torna anche quest’anno l’appuntamento con “Disegniamo l’arte. Sabato 15 aprile, alle 15, i bambini, guidati e seguiti dalla curatrice del museo, in collaborazione con l’artista Albina Dealessi, scopriranno le sale, gli ambienti e le opere imparando a conoscerne il valore e il significato, per poi sbizzarrirsi tutti insieme nel rappresentare con il disegno e i colori le proprie emozioni. Per ogni partecipante un colorato omaggio. La prenotazione è obbligatoria: 349.4203423 o info@museosangiacomo.it. L’ingresso per i bambini è gratuito; gratuito anche per gli adulti possessori di Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta; su offerta per tutti gli altri.

A Ponzano Monferrato, sabato 15 aprile, alle 16, al Polo Artistico Musicale di Salabue, ci sarà un incontro con il Dottor Alberto Ghia, realizzatore del progetto “Terre Belle – Il territorio raccontato dai toponimi”. Parteciperà all’evento anche la dottoressa Federica Cusan, caporedattrice dell’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano. Al termine ci sarà lo svelamento della mappa del percorso affissa sul “Muret dal dialet” e una breve camminata alla scoperta dei toponimi.

A Fubine Monferrato, con “Bacio bacio micio micio”, la nuova produzione della Compagnia Teatrale Fubinese, scritta e diretta da Massimo Brusasco, si conclude la 26esima edizione di “Fubine Ridens”. La pièce andrà in scena sabato 15 e domenica 16 aprile alle 21.15 al Teatro dei Batù di Fubine Monferrato. L’ingresso costa 7 euro, si può prenotare al 392 2349719.

A Pontestura, questo sabato alle 16, ci sarà l’apertura con visita guidata al Deposito Museale Colombotto Rosso ed alla Sala Cattaneo, dove sarà allestita una mostra di xilografie e chine.

A San Giorgio Monferrato, alle 17, la Sala Lettura «Rosalinda Miglietta» della Biblioteca Civica, ospiterà tre giovani poeti piemontesi: Irene Pivetta, Marco Giachero e Giacomo Zilioli. Tre loro componimenti poetici, scritti durante il periodo liceale, sono stati selezionati da una giuria di specialisti e sono confluiti nel volume «Giovani Parole» l’antologia della prima edizione del Premio letterario «Diventerò poeta» che sarà presentata sabato 15 aprile in Biblioteca.

A Pontecurone, questo sabato 15 aprile alle 17, alla sala polifunzionale del Comune, si terrà “Un ponte di poesia”. Ivan Fedeli, Maria Pia Quintavalla, Corrado Bagnoli e Marina Rezzonico leggeranno poedie edite e inedite presentati da Raffaele Floris e coordinati da Mauro Ferrari, direttore editoriale di Puntoacapo Editrice.

