Dal Conservatorio Vivaldi all’esperienza su Rai 2 con Morgan: l’avventura del musicista Gianluigi Di Pasqua

ALESSANDRIA – Per la prima volta si è esibito davanti alle telecamere di una televisione nazionale e, alla fine, può affermare con orgoglio di aver superato ogni timore o incertezza. Ai microfoni di Radio Gold il 25enne musicista del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, Gianluigi Di Pasqua, ha raccontato la sua esperienza a “StraMorgan“, la trasmissione andata in onda su Rai2 condotta proprio da Morgan, insieme a Pino Strabioli. Il programma, andato in onda in seconda serata, ha ottenuto una media di circa 350 mila spettatori a puntata.

Allievo al secondo anno del biennio di Clarinetto, Di Pasqua è seguito dal docente Michele Marelli e, tra una lezione e l’altra, si è regalato giorni vissuti tra adrenalina e orgoglio. “Mio fratello, anche lui musicista, mi ha convinto a partecipare all’audizione della Rai e sono stato scelto. Ero l’unico clarinettista di una orchestra di circa 30 elementi. Un’esperienza che mi ha dato molto dal punto di vista musicale ma, soprattutto, umano. Ho imparato ad arrangiarmi, a stare sul pezzo. Poteva capitare di conoscere la scaletta anche poco prima della messa in onda, bisognava sempre stare attenti e concentrati. Alla fine ci hanno fatto tanti complimenti. Per me sono stati giorni molto arricchenti: abituato a suonare musica classica, è stato stimolante cimentarmi anche con la musica leggera italiana, un repertorio fino a quel momento sconosciuto”.

Le quattro puntate, visibili su Rai Play, erano dedicate ad altrettanti grandi artisti della musica italiana: Domenico Modugno, Umberto Bindi, Franco Battiato e Lucio Battisti. Tra gli ospiti che hanno calcato il palcoscenico anche Chiara Galiazzo, Dolcenera, l’ex degli Spandau Ballet Tony Hadley, Giovanni Caccamo e Avincola. Il mattatore dello show era, ovviamente, Morgan.

“Un personaggio eccentrico, proprio come siamo abituati a vedere in onda: una persona autentica, non artefatta o impostata” ha raccontato il giovane clarinettista “ci teneva moltissimo a questa trasmissione e con noi musicisti ha subito instaurato un ottimo rapporto. Capitava, dopo le registrazioni, di stare insieme a conversare”.

Per Gianluigi sono stati due, in particolare, i momenti più emozionanti: “Corrispondono agli assoli. Il primo è stato durante “Il nostro concerto” di Umberto Bindi. Tra l’altro poco prima di eseguire il brano Morgan mi ha proprio chiamato in onda per rimarcare l’importanza del clarinetto in quel pezzo. In quel momento ero molto imbarazzato ma sono riuscito a superare l’emozione. Ricordo con molto orgoglio anche un altro assolo, quello durante il brano “Come un cammello in una grondaia”, nella puntata dedicata a Franco Battiato, col maestro Carlo Guaitoli, storico collaboratore del grande artista siciliano”.

In basso il video di “Il nostro concerto” con l’assolo di Gianluigi di Pasqua

In basso il video di “Come un cammello in una grondaia” con l’assolo di Gianluigi di Pasqua