Csvaa: nuovi incontri di orientamento per aspiranti volontari

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Prosegue l’attività di informazione ed orientamento proposta dal CSVAA a favore di chi ha voglia di mettersi in gioco e donare un po’ del proprio tempo a beneficio della comunità ma non ha le idee chiare su come fare.

Il Centro Servizi propone infatti incontri rivolti ad aspiranti volontari funzionali ad illustrare cosa significhi “fare volontariato” e quali opportunità ci siano sul territorio capaci di rispondere alle aspettative di ciascuno. Gli incontri in tutto saranno 4, due ad Alessandria e due ad Asti.

Ad Alessandria si svolgeranno mercoledì 19 aprile e martedì 2 maggio (ore 17:30)

Ad Asti sono programmati per giovedì 20 e giovedì 27 aprile (ore 17).

Per poter partecipare ad uno degli incontri e scegliere la data è necessario compilare il seguente form: https://forms.gle/ammYk8gYiubkFHiYA.

Per maggiori informazioni: al@csvastialessandria.it, tel. 0131.25.03.89 – at@csvastialessandria.it, 0141.32.18.97.