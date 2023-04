ALESSANDRIA – L’arte è tornata a bussare al cancello del canile sanitario di Alessandria. Questo sabato gli studenti della 5 C del Corso di Arti figurative dell’Istituto “Cellini” di Valenza hanno portato i loro pennelli per regalare colore, e stupendi disegni, alla struttura che ospita cani in cerca di famiglia in viale Teresa Michel 46 ad Alessandria.

Insieme ai volontari dell’Ata, l’Associazione tutela animali, i ragazzi stanno realizzando dei bellissimi murales che verranno completati domenica 16 aprile, seconda giornata dell’evento “Diamoci i colori” che, per l’occasione, apre le porte del canile sanitario di Alessandria, dalle 11 alle 17, per vedere da vicino l’opera degli studenti e soprattutto conoscere i tanti ospiti della struttura in cerca di casa.

(in copertina e nella galleria foto tratte dalla pagina Facebook di ATA – Canile Sanitario di Alessandria)