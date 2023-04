QUARGNENTO – Tanti giochi e sorrisi questa domenica a Quargnento. Da questa mattina in piazza 1° maggio è scattata Pompieropoli, l’iniziativa della sezione alessandrina dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco. Per tutto il giorno i bambini potranno cimentarsi in un percorso a ostacoli, salire sui mezzi dei pompieri, capire come si spegne un piccolo fuoco e saltare sui gonfiabili.

Pompieropoli durerà fino alle 12.30 e riprenderà questo pomeriggio dalle 14 al 17.30.