Giochi vecchi e sporcizia nell’area dove dovrebbero giocare i bambini a Casalbagliano

CASALBAGLIANO – Erba alta, giochi vecchi e panchine rotte. Il parco giochi vicino al castello di Casalbagliano è in una condizione “indecorosa”. Un cittadino, Luciano, ha sollecitato un intervento nell’area, invasa anche da rifiuti e sporcizia, ha denunciato.

L’area verde di Casalbagliano è nell’elenco di priorità dell’associazione Alessandria Sud che ha già iniziato una verifica delle condizioni dei parchi non solo al quartiere Cristo, ma anche a Cabanette, Cantalupo, Villa del Foro e, appunto, Casalbagliano, hanno precisato. In alcuni sobborghi manca del tutto un’area con giochi per i bambini mentre in altri le strutture sono vecchie e riparare, o sostituire, come nel caso di Casalbagliano.

Fatti i primi sopralluoghi, l’amministrazione comunale ha cominciato a intervenire, ad esempio in via Paolo Sacco al Cristo. Insieme agli assessori Michelangelo Serra e Claudio Falleti, l’associazione Alessandria Sud sta definendo il programma di interventi e farà il possibile anche per il parco al Castello di Casalbagliano, hanno assicurato dalla Sud. Intanto, “a breve”, dovrebbero arrivare i nuovi giochi ordinati dall’Associazione dei Commercianti del Cristo per il parco giochi Falcone-Borsellino e nel frattempo nel quartiere si lavora anche alla Notte Bianca del 25 giugno che avrà anche specifici eventi nei parchi proprio per valorizzare le aree verdi.

In copertina e nella galleria le foto inviate alla redazione dal nostro ascoltare Luciano