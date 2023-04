AGGIORNAMENTO ORE 19.45 – I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio divampato in un cassonetto della spazzatura in via Galimberti ad Alessandria. Il contenitore per la raccolta dell’organico è andato distrutto ma grazie all’intervento dei pompieri le fiamme non hanno raggiunto un’auto che era parcheggiata a poca distanza.

ALESSANDRIA – Si sono alzate delle alte fiamme e una densa colonna di fumo nero da uno dei cassonetti della spazzatura posizionati lungo via Galimberti ad Alessandria. L’incendio è stato già segnalato ai Vigili del Fuoco, ora impegnati a spegnere le fiamme.

Ringraziamo la nostra lettrice Elisa per la foto in copertina.