I Carabinieri restituiscono ad Acqui il documento che istituì la “Compagnia di Guardie del Fuoco” nel 1841

ACQUI TERME – Una buona notizia per Acqui Terme che, grazie al Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, è tornata in possesso delle Regie Patenti firmate a Racconigi il 17 agosto 1841 da Carlo Alberto di Savoia, con le quali il Re istituì a favore della città di Acqui una Compagnia di Guardie del Fuoco.

Il prezioso documento storico è stato sequestrato nel novembre 2021 dai militari grazie a una indagine scaturita dalla segnalazione di uno storico locale che aveva notato il decreto in vendita in una Casa d’Aste toscana. Le investigazioni dei Carabinieri hanno poi consentito di ricostruire i passaggi del manoscritto indentificando la provenienza illecita.

La Procura della Repubblica di Torino che ha coordinato gli accertamenti, concordando con la provenienza pubblica del documento, ha disposto la confisca e restituzione del bene al proprietario. Secondo la legge italiana, infatti, tutti i documenti di natura pubblica appartengono al demanio culturale e non possono essere messi in vendita.

I Soprintendenti archivistici quindi, nel caso in cui appurino il possesso altrui dei documenti, avvalendosi dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale procedono al recupero dei beni sottraendoli al detentore I documenti sono stati restituiti questa mattina, martedì 18 aprile 2023, alla presenza del Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e del Sindaco di Acqui Terme.