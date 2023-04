Tre nuovi eventi al Cristo: Svuota la Cantina, la Fiera di Primavera e un Quartiere in Fiore

ALESSANDRIA – Il Quartiere Cristo di Alessandria non si ferma e, dopo il successo della Pasquetta, l’Associazione Attività e Commercio si prepara a tre importanti eventi. Sabato 22 aprile torna la nuova edizione di Svuota la Cantina al Centro Dea, in via Maria Bensi: appuntamento dalle 8 con molti stand di privati in una edizione completamente rinnovata.

Martedì 25 aprile torna la “Fiera di Primavera” in via Carlo Alberto e Corso Acqui sino all’altezza della Unes, con quasi 100 bancarelle a partire dalle 8. L’evento è stato affidato ad EuroFiva 2000, il Consorzio che da anni promuove le Fiere della Città di Asti. I negozi della via resteranno aperti e non mancheranno momenti musicali e gastronomici per tutto il giorno. Si potranno visitare stand di varie categorie provenienti da ogni parte del Piemonte, oltre che pranzare nei vari punti ristoro e acquistare nei negozi con sconti speciali.

Il 1 maggio, infine, torna in Piazza Campora dalle 8 la seconda edizione di “Un quartiere in fiore“, con stand di vivaisti, hobbisti, la musica dell’orchestra Enrico Cremon Notte Italiana, l’aperitivo in piazza alle 11, gli stand gastronomici dei negozi del centro commerciale di Piazza Campora oltre che auto e moto d’epoca.

Gli eventi sono promossi dall’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo e dall’Associazione Alessandria Sud con la città di Alessandria: “Ci prepariamo a tre eventi importanti” ha spiegato Enzo Cirimele, presidente dell’associazione Commercianti “siamo pronti a far ritornare le manifestazioni che hanno riscosso grandi consensi dei visitatori. Siamo certi che queste iniziative porteranno molti visitatori nel nostro quartiere non solo ad acquistare nei nostri negozi ma anche a conoscere il territorio”.