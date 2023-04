Confesercenti Novi Ligure: Silvio Guidotti è il nuovo presidente

NOVI LIGURE – Silvio Guidotti, 48 anni, imprenditore, è il nuovo presidente Confesercenti della zona di Novi Ligure. E’ stato eletto, all’unanimità, dal direttivo degli associati della città di Novi, alla presenza della presidente provinciale Michela Mandrino e della segretaria provinciale Manuela Ulandi riunitisi in assemblea, giovedì 13 Aprile. Silvio Guidotti è titolare e amministratore soc GS Immobiliare srl Tortona, nel 2022 ha ricevuto il riconoscimento di Miglior Agenzia Affiliata Tecnocasa della provincia di Alessandria e sempre nello stesso anno è stato insignito del titolo di “Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine di San Giorgio”.

“Sono onorato della fiducia ricevuta” ha dichiarato il neopresidente Silvio Guidotti “inizierò un percorso associativo nella nostra città, tracciato dal lavoro di Confesercenti provinciale, esempio, per me, di alcuni valori imprescindibili, come la coerenza, l’onestà, la serietà e la determinazione. Ogni mia energia sarà profusa nell’impegno volto a sostenere il rinnovamento del comparto del commercio tradizionale, che deve cogliere le nuove sfide di un mondo in rapida trasformazione e attivare le opportune difese nei confronti dei grandi competitor commerciali”.

L’amministrazione comunale di Novi Ligure ha costituito nel 2021 il Distretto urbano del Commercio che è l’unica misura regionale che prevede temi fondamentali per la riqualificazione e rigenerazione urbana, che vanno dalla valorizzazione economica e commerciale locale, alla qualificazione del patrimonio edilizio destinato al commercio e ai servizi. La formazione associativa che ho ricevuto in questi ultimi due anni, si è già tradotta nella mia collaborazione al progetto del riuso degli sfitti che Confesercenti sta predisponendo all’interno delle misure del DUC. E’ consistito nella ricerca di idee creative e sostenibili per la riattivazione di alcuni spazi sfitti del distretto. L’iniziativa è volta alla rivitalizzazione e alla rigenerazione dei centri urbani caratterizzati dall’ indebolimento dell’offerta commerciale attraverso il riuso di spazi sfitti e dismessi da realizzarsi incentivando e rilanciando le attività commerciali, del turismo e dell’artigianato, di servizi ripensando gli spazi pubblici in chiave integrata anche al fine di consentire il miglioramento della qualità della vita delle comunità che vi gravitano e una maggiore attrattività nei confronti dell’esterno.

“Questo progetto è un lavoro di squadra che coinvolge tanti soggetti : proprietari degli immobili, amministratori, agenzie immobiliari, che da subito hanno creduto nel nostro progetto e si sono resi disponibili, mostrando la buona volontà e prezioso aiuto senza il quale questa iniziativa non sarebbe decollata” ha concluso Silvio Guidotti, neo presidente Confesercenti, zona di Novi Ligure.