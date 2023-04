Madonna della Salve, ufficiale il programma dell’Ottavario: il 30 aprile la processione

ALESSANDRIA – La Diocesi di Alessandria ha ufficializzato gli appuntamenti dell’Ottavario della Madonna della Salve, in programma dal 22 aprile al 1^ maggio. La processione tra le vie della città si terrà il 30 aprile alle 16, col tradizionale percorso: via Parma, piazza della Libertà, corso Roma, via Modena, via San Giacomo della Vittoria, poi di nuovo piazza della Libertà, via Parma e rientro in Cattedrale, dove alle 18 sarà celebrata la Santa Messa.

Durante la settimana torneranno anche i pellegrinaggi delle parrocchie, che parteciperanno già come Unità pastorali: porteranno davanti alla Madonna il loro cammino comunitario. “In questi ultimi anni ci siamo abituati a fare tutto “da casa”, Messe (e processioni) incluse. Questo evento per le strade ci ricorda che dobbiamo uscire dall’emergenza e, per quanto si può, essere presenti di persona” hanno sottolineato dalla Diocesi. Di seguito tutti gli appuntamenti dell’Ottavario:

Sabato 22 aprile

10.30 S. Messa ed esposizione del Venerando Simulacro

16.30 S. Rosario

17.00 Vespri con Adorazione Eucaristica

18.00 S. Messa – Pellegrinaggio delle Religiose

21.00 Preghiera per la pace

Domenica 23 aprile

08.30 S. Messa

10.30 S. Messa Pontificale celebrata da monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria

12.00 S. Messa

16.30 S. Rosario

17.00 Vespri con Adorazione Eucaristica

18.00 S. Messa

Lunedì 24 aprile

8.30 e 10.00 S. Messa

16.30 S. Rosario

17.00 Vespri con Adorazione Eucaristica

18.00 S. Messa celebrata dal Vescovo

21.00 S. Messa pellegrinaggio Unità pastorali Bormida e Tanaro

Alle 19 “Noi con la Salve” – tutti i giorni una nuova puntata su diocesialessandria.it/salve2023

Martedì 25 aprile

8.30 e 10.00 S. Messa

16.30 S. Rosario

17.00 Vespri con Adorazione Eucaristica

18.00 S. Messa celebrata dal Vescovo

21.00 S. Messa pellegrinaggio Unità pastorali Sette Chiese e Orba

Alle 19 “Noi con la Salve” – tutti i giorni una nuova puntata su diocesialessandria.it/salve2023

Mercoledì 26 aprile

8.30 e 10.00 S. Messa

11.00 S. Messa concelebrata dal Vescovo con i sacerdoti

16.30 S. Rosario

17.00 Vespri con Adorazione Eucaristica

18.00 S. Messa celebrata dal Vescovo

21.00 S. Messa pellegrinaggio Unità pastorali Fraschetta-Marengo e Lungotanaro

Alle 19 “Noi con la Salve” – tutti i giorni una nuova puntata su diocesialessandria.it/salve2023

Giovedì 27 aprile

8.30 e 10.00 S. Messa

11.00 S. Messa per le Forze dell’Ordine

16.30 S. Rosario

17.00 Vespri con Adorazione Eucaristica con gli operatori della Carità

18.00 S. Messa celebrata dal Vescovo

21.00 S. Messa pellegrinaggio Unità pastorali Cristo e Valenza

Alle 19 “Noi con la Salve” – tutti i giorni una nuova puntata su diocesialessandria.it/salve2023

Venerdì 28 aprile

8.30 e 10.00 S. Messa

16.30 S. Rosario con i Gruppi missionari

17.00 Vespri con Adorazione Eucaristica

18.00 S. Messa celebrata dal Vescovo

21.00 S. Messa pellegrinaggio Unità pastorale Spalti

Alle 19 “Noi con la Salve” – tutti i giorni una nuova puntata su diocesialessandria.it/salve2023

Sabato 29 aprile

8.30 e 10.00 S. Messa

15.30 Celebrazione con ammalati, personale sanitario e volontari Oftal e Acos

16.30 S. Rosario

17.30 Vespri con Adorazione Eucaristica

18.00 S. Messa

21.00 Veglia di preghiera per le Vocazioni

Domenica 30 aprile

8.30 S. Messa

10.30 Santa Messa Pontificale celebrata da monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria

12.00 S. Messa

16.00 Vespri e processione per le vie della città

“Noi con la Salve” alle 15.30 la puntata speciale in diretta su diocesialessandria.it/salve2023

18.00 S. Messa

Lunedì 1° maggio

8.30 S. Messa

10.30 S. Messa e riposizione del Venerando Simulacro

18.00 S. Messa per l’Associazione B. V. della Salve