Sabato mattina a Tortona il funerale di Detar Tali Muca, vittima di un incidente stradale sulla A21

TORTONA – Questo sabato Tortona darà l’ultimo saluto a Detar Tali Muca, il driver di 26 anni mancato giovedì scorso a causa di un tragico incidente sulla A21, in provincia di Piacenza. Il funerale si terrà alle 10.45 nella Basilica della Madonna della Guardia, in via Don Domenico Sparpaglione 4. Dopo il momento di preghiera di venerdì scorso organizzato dagli amici davanti al Duomo, domenica la squadra del Sale dove Detar militava nel ruolo di centrocampista, lo ha ricordato con una maglia e uno striscione.