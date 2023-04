ALESSANDRIA – La vasca da bagno abbandonata vicino ai cassonetti in via Pavia, ad Alessandria, è stata rimossa, così come tutti gli altri rifiuti fuori dai bidoni. Questo giovedì mattina gli operatori di Amag Ambiente hanno agito dopo la segnalazione di Valerio, un alessandrino che mercoledì sera aveva mandato alcune foto alla redazione di Radio Gold.