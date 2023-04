Domenica 23 aprile con “La mia Carmen” al Teatro San Francesco il flamenco per bimbi ed adulti

ALESSANDRIA – Questa fine di aprile al Teatro San Francesco è dedicata alle famiglie, con gli appuntamenti della sezione per giovanissimi del cartellone Radici della stagione MARTE 2022/23, organizzata e diretta dalla Compagnia Stregatti. Radici ha dato spazio ai professionisti del teatro, dello spettacolo e della musica originari del nostro territorio (le nostre radici, appunto) e così anche la sezione per i più piccoli vede protagonisti locali: gli stessi Stregatti e Lello il Clown. Due sono i pomeriggi domenicali che uniscono spettacoli divertenti e laboratori a tema, incentrati sui due campi diversi dell’opera lirica con la danza e del circo, trattati in modo coinvolgente e appassionante. Domenica 23 aprile alle 16 la Compagnia Stregatti sarà in scena con “La mia Carmen”, la Carmen spiegata ai bambini con, al termine, uno stage di Flamenco (e tutti sono invitati a vestirsi in tema spagnolo) a cura di Sara Stanchi. Domenica 30 aprile, sempre alle 16, Lello il Clown presenta “Un clown a teatro in…equilibrio”. “E’ difficile vedere un clown a teatro”, ha raccontato Lello, “e il titolo è quello che il clown porta in scena: uno strano equilibrio di oggetti insieme all’emozione che si porta dentro, dietro il suo naso rosso”. Al termine i piccoli spettatori potranno partecipare ad un laboratorio di circo contemporaneo. Le prenotazioni sono aperte al nr 3393584518. I biglietti degli spettacoli costano 10 euro per i bambini e sono gratuiti per i loro accompagnatori. La Stagione “RADICI” 2022\23 al Teatro San Francesco è promossa dal Comune di Alessandria con il contributo delle FONDAZIONI CRT di Torino e CRAL di Alessandria.