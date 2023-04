Redditi 2021: Pietra Marazzi il più ricco in provincia

ITALIA – È Pietra Marazzi il comune con redditi medi più alti in provincia di Alessandria in base ai dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Mef riferiti al 2021. Con una cifra di 30.886 euro si colloca ben al di sopra della media nazionale pro capite (al netto delle eventuali detrazioni) pari a 20.745 €. Al secondo posto troviamo Terruggia, con 29.804 euro, seguita da Cella Monte con 27.551 euro.

Per quanto riguarda i comuni centro zona Alessandria raggiunge in media 22.054 euro, con un incremento di oltre 800 euro rispetto al 2020 (+3.8%), ma è Tortona il comune più ricco con 23.157 euro e un incremento rispetto all’anno prima del 5.7%. Seguono Novi con 21.827 euro (+4.2%), Casale con 21.313 (+5.1%), Ovada con 21254 (+4.3%), e Valenza con 20.610 euro ma con un’impennata dei redditi del 9.3% rispetto al 2020.

In Piemonte è Torino il comune più ricco con 24.427 euro, seguito da Novara (24.341), Cuneo (23.396), Biella (22.846), Vercelli (22.762), Asti (21.585) e Verbania (20.037). Alessandria si colloca al terzultimo posto tra i comuni che fanno provincia.

Nel panorama nazionale Milano si conferma il comune capoluogo più ricco con oltre 33mila euro, dietro cui troviamo Monza, Bergamo e Pavia, mentre è Lajatico, in provincia di Pisa, il comune più ricco d’Italia con un reddito di 52.378 € pro capite, ben 25 posizioni più in alto rispetto all’anno scorso. Dietro ci sono Basiglio (MI) e Bogogno (NO).

Come spiega il Sole 24ore che ha pubblicato la ricerca la ricchezza tuttavia rimane concentrata in pochi nuclei. Appena il 5% guadagna più di 55mila euro annui, mentre il 43% degli italiani guadagna meno di 15mila euro, con una diminuzione dell’1% rispetto al 2020.