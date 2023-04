Alessandria invasa dai ‘fanti piumati’ al via il Raduno regionale dei Bersaglieri

ALESSANDRIA – È il weekend dei ‘fanti piumati’ ad Alessandria, pronta ad accogliere i celebri cappelli, le fanfare e le divise d’epoca in occasione del Raduno Regionale dei Bersaglieri che si svolgerà il 29 e il 30 aprile 2023.

Il cuore dell’evento è previsto per domenica ma tutto avrà inizio sabato 29 aprile 2023. Ecco il programma:

Sabato 29 aprile: alzabandiera, convegno e concerto

La prima giornata del raduno inizierà alle 15:30 con il rito dell’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in Corso Crimea. Questo gesto simbolico vuole rendere omaggio a tutti i bersaglieri caduti in guerra per la difesa della patria.

Alle 16, a Palazzo Monferrato, si terrà un convegno sul tema “Bersaglieri in Piemonte e ad Alessandria”, con gli interventi della professoressa Anna Marotta e dello storico Giovanni Cerino Badone. Il convegno sarà l’occasione per approfondire la storia e le vicende del Corpo dei Bersaglieri nel territorio piemontese e alessandrino.

Alle 17:30, la Fanfara “E. Lavezzeri” di Asti offrirà un concerto di musiche scelte in Piazzetta della Lega. La fanfara è una delle componenti più caratteristiche dei bersaglieri, che accompagna le loro marce con ritmi vivaci e allegri. Il concerto sarà un momento di festa e di coinvolgimento per tutti i presenti.

Domenica 30 aprile: inaugurazione del monumento al Bersagliere e sfilata

La seconda giornata del raduno sarà dedicata all’inaugurazione del monumento al Bersagliere in piazza Valfrè ad Alessandria, alle 9. Il monumento vuole ricordare il legame storico tra la città di Alessandria e il Corpo dei Bersaglieri, nato in occasione della Guerra di Crimea del 1855. In quell’anno, ad Alessandria veniva schierato il contingente piemontese di 18.000 uomini, di cui 2.500 bersaglieri, che poi si imbarcarono a Genova alla volta del fronte condiviso con Francia ed Inghilterra nella guerra contro la Russia.

La cerimonia di inaugurazione del monumento si concluderà con la benedizione del monumento da parte del Vescovo di Alessandria. A seguire, ci sarà la sfilata dei bersaglieri per le vie del centro (Corso 100 Cannoni, Corso Roma, Via Milano, Via Dossena, Ponte Meier e poi Giro d’Onore in Piazza d’Armi). La sfilata sarà un momento spettacolare e suggestivo, che mostrerà la fierezza e l’orgoglio dei bersaglieri.