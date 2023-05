Ad Acqui Terme il Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil

ACQUI TERME – Il maltempo non fermerà la Festa del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil. Le tre sigle quest’anno hanno scelto di muoversi in corteo lungo le strade di Acqui Terme per dimostrare ancora una volta la loro vicinanza ai lavoratori del comparto e a tutto il tessuto economico acquese, messo in forte crisi dalle difficoltà legate alla privatizzazione delle Terme. Cgil, Cisl e Uil hanno fissato l’appuntamento con i cittadini alle 10 in Piazza San Francesco per il corteo fino in piazza Italia, dove si terranno poi gli interventi del segretario provinciale Cisl Marco Ciani, di Maura Settimo, Segretaria Generale Uiltucs Alessandria e di Franco Armosino, Segretario Generale della Cgil di Alessandria. Controllato il meteo con anticipo, le sigle hanno però previsto anche un “piano B” in caso di pioggia, spostando il ritrovo nella sala convegni dell’Ex Kaimano.

Con la manifestazione del Primo Maggio Cgil, Cisl e Uil rimettono “al centro” il tema del lavoro e vogliono attirare l’attenzione delle istituzioni anche sull’occupazione femminile persa durante gli anni più duri della pandemia e, soprattutto, ribadire non solo il diritto al lavoro ma anche quello a una giusta retribuzione. Come evidenziato nei giorni scorsi dai segretari provinciali di Cgil, Franco Armosino, Cisl, Marco Ciani e Uil, Claudio Bonzani, anche nell’Alessandrino è sempre più diffuso e preoccupante il fenomeno dei “working poor”, persone che pur lavorando non riescono ad arrivare a fine mese a causa di impieghi precari e stipendi troppo bassi.

Quella di questo lunedì per i sindacati sarà anche la festa per celebrare i 75 anni della Costituzione italiana, che nel primo articolo affonda proprio nel lavoro le radici della nostra Repubblica democratica.