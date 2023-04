Maltempo in arrivo piogge e temporali in particolare nel Sud-Ovest del Piemonte

PIEMONTE – Weekend segnato dal maltempo a causa di un promontorio di alta pressione che sta interessando il Piemonte da alcuni giorni e si sta lentamente indebolendo. Questo cedimento permetterà di far arrivare aria più fresca ed umida dal nord Atlantico alla base di un peggioramento del tempo atteso per domani, domenica 30 maggio e lunedì primo maggio.

Questo si traduce in tempo instabile per domani domenica 30 aprile con piogge anche a carattere temporalesco, più probabili a ridosso delle Alpi ed in particolare tra Torinese e Cuneese. Lunedì 1 maggio si presenterà dunque una perturbazione atlantica con piogge diffuse su tutta la regione anche con possibili fenomeni temporaleschi. In considerazione dei fenomeni attesi nella giornata di domani il centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla sulle zone D,E, F ed M e cioè nell’area Sud Ovest del Piemonte dove saranno possibili locali allagamenti ed isolati fenomeni di versanti.