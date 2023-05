Capossela, Silvestri, Fabi, Carofiglio e tanti altri per Attraverso festival

PIEMONTE – Arriva l’estate e torna ‘Attraverso il Festival‘ nato sotto le stelle dell’Unesco che riunisce ancora una volta oltre 20 comuni di tre provincie piemontesi (Alessandria, Asti e Cuneo) e di quattro territori (Langhe, Monferrato, Roero e Appennino Piemontese). L’obiettivo è, come sempre, quello di contribuire ad abbattere le frontiere immaginarie e reali tra province per farle diventare un unico scenario, diverso per caratteristiche, ma uguale per potenzialità e armonia, nel nome della bellezza e del paesaggio umano, agricolo e architettonico.

‘Attraverso‘, giunto alla sua VIII edizione, accompagna l’estate piemontese dal 15 luglio al 9 settembre tra piazze, cortili, Forti possenti, Auditorium, giardini e natura, sempre mantenendo la proposta di appuntamenti di qualità e non usuali, differenti rispetto a quelli normalmente in circuitazione, piccole produzioni in luoghi particolari di grande bellezza e suggestione.

Quasi 40 appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, incontri, dialoghi, ‘attraversamenti’ di genere, di linguaggi, di artisti che con il loro lavoro ben rappresentano il tema ‘Le parole nuove’, sottotitolo di questa VIII edizione del Festival che intende approfondire l’esigenza ormai stringente di provare a costruire un nuovo alfabeto per la contemporaneità, una sorta di mappa di istruzioni per far fronte ai grandi cambiamenti del nuovo millennio e a quello spaesamento che ne è conseguito. L’#parolenuove accompagnerà dunque tutto il Festival. Tra i protagonisti Vinicio Capossela, Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri.

Il programma di Attraverso Festival

sabato 15 Luglio 2023 / dalle ore 18:30

OSCAR FARINETTI e STEFANO MAGGI

IL FUTURO HA UN CUORE ANTICO – L’Acinatum nel paniere del territorio

Serravalle Scrivia, Area Archeologica di Libarna, (AL)

Ingresso Libero

domenica 16 Luglio 2023 / dalle ore 18:00

DANIELE SILVESTRI

in concerto acustico

Bosio, Ecomuseo Cascina Moglioni, Parco Naturale Capanne di Marcarolo, (AL)

Realizzato con Aree protette Appennino piemontese

martedì 18 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

BARBASOPHIA e MURUBUTU

Bra, Giardini Belvedere, Piazza XX Settembre, (CN)

Ingresso Libero

mercoledì 19 Luglio 2023 / dalle ore 18:30

VERA GHENO

Parole, parole, parole

Parodi Ligure, Ex Abbazia di San Remigio, (AL)

Ingresso Libero

giovedì 20 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

PAOLO FRESU & RITA MARCOTULLI

in concerto

Tortona, Cortile Chiostro dell’Annunziata, via Ammiraglio Mirabello, (AL)

In collaborazione con Gruppo Entsorga

venerdì 21 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

GIOBBE COVATTA

in 6° (Sei gradi)

Tortona, Cortile Chiostro dell’Annunziata, via Ammiraglio Mirabello, (AL)

in collaborazione con Gruppo Entsorga

sabato 22 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

NICCOLO’ FABI

in Solo tour – estate 2023

Gavi, Tenuta La Centuriona, (AL)

domenica 23 Luglio 2023 / dalle ore 18:30

MATTEO SAUDINO: BARBASOPHIA

in Galileo va alla guerra

Gavi, Forte, (AL)

Ingresso Libero

domenica 23 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

A SCHIENA DRITTA

| per Gianmaria Testa | con GUIDO FESTINESE (testi e voce narrante), Paolo Gerbella (canzoni originali, voce e chitarra), Julio Fortunato (corde e tasti), Paolo Priolo (contrabbasso Maurizio Logiacco) immagini

MORBELLO, Villa Claudia, Località Costa, (AL)

Per informazioni Corsari di Morbello t.+39 338 4771678

martedì 25 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

GIUSEPPE CEDERNA

in Like a rolling heart | con MARCO BACCINO e DAVIDE ROSSOTTO

Calamandrana Alta, Borgo, (AT)

mercoledì 26 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

GIANRICO CAROFIGLIO

in L’arte di guardarsi attorno | i personaggi del romanzo di investigazione

Saluzzo, piazza Montebello 1 – Il quartiere, (CN)

mercoledì 26 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

GIUSEPPE CEDERNA

in Like a rolling heart | con MARCO BACCINO e DAVIDE ROSSOTTO

Cassano Spinola, Belvedere San Martino di Gavazzana, (AL)

giovedì 27 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

FAUSTO PARAVIDINO

Rocca Grimalda, Sagrato della Chiesa, (AL)

Ingresso Libero

giovedì 27 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

GIANRICO CAROFIGLIO

in L’arte di guardarsi attorno | I personaggi del romanzo di investigazione

Cassano Spinola, Belvedere San Martino di Gavazzana, (AL)

giovedì 27 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

MAMMADIMERDA

Calamandrana Alta, Borgo, (AT)

venerdì 28 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

FEDERICO SACCHI

in Miss Show Business – Judy Garland oltre l’arcobaleno

Rocca Grimalda, Giardini Paravidino, (AL)

venerdì 28 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

VINICIO CAPOSSELA

in Concerti urgenti

Bra, Parco della Zizzola , (CN)

sabato 29 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

FILIPPO BESSONE e LUCA OCCELLI

in L’ora canonica

Calamandrana Alta, Borgo, (AT)

domenica 30 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

NERI MARCORE’

in Duo di tutto – Canzoni belle e buone | con Domenico Mariorenzi (chitarra acustica, bouzouki e pianoforte)

San Cristoforo, Parco del Castello, (AL)

lunedì 31 Luglio 2023 / dalle ore 21:00

NERI MARCORE’

in Duo di tutto – Canzoni belle e buone | con Domenico Mariorenzi (chitarra acustica, bouzouki e pianoforte)

Cherasco, Piazza Arco del Belvedere, (CN)

martedì 01 Agosto 2023 / dalle ore 21:00

GIOELE DIX

Ma per fortuna che c’era il Gaber | Viaggio tra inediti e memorie del Signor G | con Gioele Dix, Silvano Belfiore (pianoforte) e Savino Cesario (chitarra) | Ispirato a musiche e testi di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

Cherasco, Piazza Arco del Belvedere, (CN)

mercoledì 02 Agosto 2023 / dalle ore 21:00

FRANCO ARMINIO

in Sacro Minore

Spigno Monferrato, Sagrato della chiesa, (Al)

Ingresso Libero

giovedì 03 Agosto 2023 / dalle ore 18:30

RAFFAELLA ROMAGNOLO

Il cedro del Libano | Intrattenimento fitoterapico a due voci | di e con RAFFAELLA ROMAGNOLO con la partecipazione di Paola Bigatto

Gamalero, Area verde, (Al)

giovedì 03 Agosto 2023 / dalle ore 21:00

FEDERICO SIRIANNI

in 20 ANNI SENZA SIGNOR G | Recital dedicato a Giorgio Gaber | con I musicisti del Teatro Canzone di Giorgio Gaber

Area Attrezzata Boscopiano, Strada Provinciale 140, Borghetto di Borbera, (AL)

venerdì 04 Agosto 2023 / dalle ore 00:00

FEDERICO SIRIANNI

in 20 ANNI SENZA SIGNOR G | Recital dedicato a Giorgio Gaber | con I musicisti del Teatro Canzone di Giorgio Gaber

Bergolo, Teatro della Pietra , (CN)

Ingresso Libero

venerdì 04 Agosto 2023 / dalle ore 21:00

LA LEGGENDA DI SANTA LIMBANIA

Rocca Grimalda, Chiesa di Santa Limbania , (AL)

in collaborazione con Rete Italiana di Cultura Popolare

Ingresso Libero

domenica 27 Agosto 2023 / dalle ore 21:00

ROBERTO MERCADINI

in Little boy – Storia incredibile e vera della bomba atomica | Musiche di Dario Giovannini

Alba, Arena Guido Sacerdote del Teatro Sociale G. Busca, (CN)

martedì 29 Agosto 2023 / dalle ore 18:30

UMBERTO GALIMBERTI

lectio magistralis Fratellanza

Nizza Monferrato, Giardino di Palazzo Crova, (AT)

mercoledì 30 Agosto 2023 / dalle ore 18:30

MATTEO BASSETTI

in Il meraviglioso, intrigante e minaccioso mondo dei microbi

Nizza Monferrato, Giardino di Palazzo Crova, (AT)

Ingresso Libero

mercoledì 30 Agosto 2023 / dalle ore 21:00

MARCO PAOLINI

in Antenati – The Grave Party

Saluzzo, piazza Montebello 1 – Il quartiere, (CN)

giovedì 31 Agosto 2023 / dalle ore 21:00

GIOELE DIX

Ma per fortuna che c’era il Gaber | Viaggio tra inediti e memorie del Signor G | con Gioele Dix, Silvano Belfiore (pianoforte) e Savino Cesario (chitarra) | Ispirato a musiche e testi di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

Casale Monferrato, Cortile di Palazzo Langosco, (AL)

venerdì 01 Settembre 2023 / dalle ore 21:00

ANDREA PENNACCHI

in Mio padre – Appunti sulla guerra civile | musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato

La Morra, piazza castello, (CN)

venerdì 01 Settembre 2023 / dalle ore 21:00

MARIO TOZZI

Appunti per un nuovo mondo

Casale Monferrato, Cortile di Palazzo Langosco, (AL)

sabato 02 Settembre 2023 / dalle ore 21:00

MARIO TOZZI

Appunti per un nuovo mondo

Saluzzo, piazza Montebello 1 – Il quartiere, (CN)

lunedì 04 Settembre 2023 / dalle ore 21:00

ALESSANDRO BARBERO

Come pensava una donna nel Medioevo Caterina Da Siena

Ovada, Teatro Dino Crocco, (AL)

Lectio magistralis

12 € ACQUISTA

martedì 05 Settembre 2023 / dalle ore 21:00

ALESSANDRO BARBERO

Lectio magistralis Come pensava una donna nel Medioevo GIOVANNA D’ARCO

Alba, Arena Guido Sacerdote del Teatro Sociale G. Busca, (CN)

giovedì 07 Settembre 2023 / dalle ore 21:00

CARLO LUCARELLI

in Controcanti – l’opera buffa della censura | con Carlo Lucarelli, Marco Caronna e Alessandro Nidi

Tortona, Cortile Chiostro dell’Annunziata, via Ammiraglio Mirabello, (AL)

in collaborazione con Gruppo Entsorga

venerdì 08 Settembre 2023 / dalle ore 21:00

ELIO

in Ci vuole orecchio – Elio canta e recita Enzo Jannacci

Barolo, Cortile del Castello, (CN)

venerdì 08 Settembre 2023 / dalle ore 21:00

MAMMADIMERDA

uno spettacolo esecrabile al sole | di e con FRANCESCA FIORE e SARA MALNERICH

Ovada, Teatro Dino Crocco, (AL)