Al via la fase operativa per il distretto del commercio di Valenza: fondi alle attività cittadine

VALENZA – Inizia la fase operativa dei lavori relativi al Distretto urbano del commercio (DUC) “La Città dell’oro”, il bando per i finanziamenti regionali cui aveva partecipato la Governance del Distretto Urbano del Commercio di Valenza, composta dall’Amministrazione Comunale cittadina e dalla Confcommercio provinciale.

“Dopo le fasi progettuali e di partecipazione ai Bandi Regionali – spiegano Alessia Zaio, assessore al commercio del Comune di Valenza, e Alice Pedrazzi, direttore generale di Confcommercio Alessandria e Manager del Distretto del Commercio di Valenza – iniziamo ora la fase più operativa dei lavori, mettendo in campo le azioni previste dal piano strategico triennale che il Distretto ha redatto per dare sostegno e sviluppo alle tante attività che animano il nostro centro storico“.

Da oggi e fino al 9 maggio i titolari delle attività riceveranno un questionario mirato a raccogliere e monitorare le principali esigenze dei negozi ubicati all’interno del perimetro del Duc. Dal 10 maggio invece verrà aperto il Bando per il commercio che prevede fino a 4.000 euro di contributo per le attività commerciali che vogliono rinnovare il proprio assetto esterno.

Infine il 23 maggio ci sarà l’incontro plenario aperto alla cittadinanza per la presentazione dei progetti di riqualificazione urbana e primo monitoraggio del Bando per i contributi alle attività, con sportello aperto per assistenza alla compilazione delle domande e/o risoluzione di quesiti.

IL BANDO PER LE IMPRESE: 110.000 EURO A DISPOSIZIONE DI NEGOZI, BAR E RISTORANTI DEL TERRITORIO DEL DUC

Il 10 maggio 2023 sarà pubblicato sul sito web del Comune di Valenza il Bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio, realizzato dal Comune unitamente a Confcommercio di Alessandria, partner istituzionali del Distretto. Beneficiarie di queste agevolazioni sono le piccole e micro imprese esercenti attività di vendita al dettaglio, negozi e bar, ricompresi nel perimetro del Distretto del Commercio di Valenza.

Una quota delle risorse, pari a 15.000 euro dei complessivi 110.000 a disposizione, è stata inoltre destinata alle micro e piccole imprese esercenti sul mercato ambulante del sabato.

L’entità del contributo a fondo perduto concedibile varia in base alle fasce di spesa: per i primi 4.000 euro di spesa ammissibile totale è previsto un contributo dell’80% (fino a un massimo di 3.200 euro); il progetto deve riguardare interventi di ammodernamento e miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali, ad esempio vetrine, insegne, facciate, tende, dehors, illuminazione esterna, mentre le attività aperte dopo il 1° gennaio 2022 possono acquistare con il finanziamento anche macchinari e attrezzature, non necessariamente attinenti alle esteriorità. L’investimento complessivo minimo ammissibile per ciascuna domanda di contributo è di 1.500 euro e l’importo minimo ammissibile di ogni singola fattura o documento fiscale equivalente è 300 euro. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16 del 14 giugno prossimo, dettagli su www.comune.valenza.al.it.

“Con questo Bando – concludono Alessia Zaio e Alice Pedrazzi – il Distretto Urbano del Commercio di Valenza mostra tutta la propria concretezza ed utilità, erogando alle imprese contributi diretti per 110.000 euro. Siamo davvero molto soddisfatti e ci auguriamo che tutte le imprese del Distretto colgano pienamente questa opportunità“.