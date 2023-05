Morte psichiatra a Pisa, Ordine dei Medici alessandrini: “Presidi di Polizia negli ospedali più frequentati”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questo mercoledì 3 maggio in tante città italiane sono state organizzate fiaccolate in memoria di Barbara Capovani, la psichiatra di 55 anni uccisa a Pisa lo scorso 21 aprile. Anche l’Ordine dei Medici della provincia di Alessandria ha espresso il suo “profondo cordoglio“. Secondo il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia Antonello Santoro l’episodio avvenuto in Toscana “riporta tragicamente l’attenzione su una problematica ad oggi ancora non sufficientemente valutata ed affrontata, l’estrema difficoltà in cui si è costretti a operare nello svolgimento delle attività connesse alla nostra Professione, con il verificarsi di frequenti episodi di aggressione fisica e verbale, che talora purtroppo sfociano anche in atti di inaudita volenza, testimonia anche le attuali scarse possibilità per i colleghi di difendersi ed essere adeguatamente difesi”.

“Il malessere sempre maggiore che pervade la professione medica, anche a causa di questi accadimenti, non potrà che avere delle ripercussioni negative sul mantenimento di adeguati livelli e sulla continuità delle prestazioni mediche. Rivolgiamo un appello alle Istituzioni, alle forze Politiche, alla Comunità Civile, affinché tali comportamenti di attacco alla professione ed ai singoli professionisti vengano in futuro sempre più stigmatizzati, bloccati e se possibile prevenuti” ha detto il dottor Santoro.

“Risulta quindi ancora più necessario quanto già richiesto in altre occasioni alle Autorità locali, ovvero istituire al più presto nel nostro territorio dei posti di Polizia negli ospedali più frequentati, e collegamenti diretti tra le postazioni mediche più periferiche ed isolate con le Forze dell’Ordine, in modo da segnalare tempestivamente eventuali stati di criticità. Al contempo si auspicano presto delle iniziative comuni che riescano a ricollocare la nostra Professione nella sua giusta dimensione” ha concluso il presidente Santoro.

Foto di mspark0 da Pixabay