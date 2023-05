Domenica 7 maggio “In cammino” con The Joy Gospel Singers nei cortili di Borgo Rovereto

ALESSANDRIA – Dopo il primo appuntamento con “Una spoon river a pedali”, spettacolo de Gli Illegali che ha attraversato le vie e la storia del ciclismo di Alessandria e del suo territorio, continua la rassegna di teatro di strada itinerante organizzata dalla Compagnia Gli Illegali – BlogAL. Il progetto, nato per valorizzare la città e riscoprirla a piedi e in bicicletta, ha il nome evocativo di “Il Teatro dei Viandanti”, è finanziato da Fondazione SociAL nell’ambito del Bando Smart 2022 e ha il supporto di Associazione Sine Limes, con la partnership di Fiab Alessandria Gliamicidellebici Odv, Enaip Piemonte – CSF Alessandria, Lab121, Cooperativa sociale Idee in Fuga. Domenica 7 maggio alle ore 16, con partenza da Piazza Santa Maria di Castello, la formazione corale The Joy Gospel Singers condurrà gli spettatori in un itinerario musicale dal titolo “In cammino”, attraverso un breve percorso all’interno dei cortili del quartiere di Borgo Rovereto. E’ un viaggio onirico ed emozionale quello che propongono i The Joy Gospel Singers, vincitori nel 2022 dell’European Gospel Festival di Montegrotto Terme, e i cortili che si aprono al pubblico, grazie alla disponibilità dei condomini coinvolti, rifletteranno le atmosfere create dalle loro voci. Uno spettacolo che, a partire dalle radici della musica afroamericana, coinvolge il pubblico con le armonie, i ritmi e le emozioni del gospel, la musica dell’anima. Un cammino di conoscenza che dalla musica si estende ai luoghi ancestrali della città in un’unione di storia e spiritualità. Il progetto del Teatro dei Viandanti vuole condurre gli spettatori lungo itinerari della città e, allo stesso tempo, renderli parte integrante dello spettacolo stesso, costituendo con gli attori una compagnia viaggiante in cammino. Vivranno la città attivamente, percorrendone le vie, godendo delle piazze, incrementando la conoscenza, condividendo le tematiche della mobilità attiva e sostenibile. Gli spettacoli sono tutti ecologici e non tecnologici. La scenografia, i materiali di scena e talvolta gli stessi attori saranno trasportati da una cargo bike messa a disposizione per gli eventi. Ingresso libero con prenotazione. I posti sono limitati e la prenotazione deve essere fatta ai seguenti contatti (nel caso, dopo aver prenotato, di impossibilità a partecipare, si prega di avvisare): sito web: www.illegali.it/prenota Tel. 3351340361 anche WhatsApp. E-mail: info@illegali.it L’appuntamento è in Piazza Santa Maria di Castello alle ore 15.45. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno della Sala dell’Affresco presso il Chiostro di Santa Maria di Castello.