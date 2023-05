Numero di coperture in amianto: la provincia di Alessandria è seconda in Piemonte

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La provincia di Alessandria è la seconda in Piemonte per numero di coperture di amianto, 12.882. Solo il Torinese ne ha di più: 13.787. In tutto il Piemonte ce ne sono quasi 66 mila. I dati sono stati svelati dall’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati nel corso dell’informativa sullo stato di attuazione del Piano regionale amianto, richiesta dal consigliere di Europa verde.

Marnati ha chiarito che la parte ambientale del Piano, articolata in più sezioni, spazia dalla mappatura dell’amianto di origine naturale ed antropica, alla bonifica dei siti, sino allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Tutti i dati rilevati confluiscono in un unico database, il “Portale Amianto”, gestito da Regione Piemonte e Arpa Piemonte, che comprende anche la mappatura dell’amianto naturale.

Per quanto riguarda le azioni di bonifica degli edifici scolastici di proprietà pubblica e l’incentivazione delle bonifiche dei privati mediante servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto (piccoli quantitativi), si è proceduto con bandi per i quali dal 2009 al 22 sono stati stanziati oltre 12,2 milioni di euro per un totale di 260 interventi. Rispetto al nostro territorio, inoltre, l’esponente della Giunta Cirio ha ricordato che le bonifiche dell’ex area Eternit di Casale Monferrato e della sponda destra del fiume Po sono ultimate.

Il tema dello smaltimento amianto è anche trattato dalla Legge regionale 30/2008, che stabilisce, inoltre, le competenze attribuite alla Regione. La legge, con le modifiche del 2019, prevede che la Giunta regionale adotti atti finalizzati ad incentivare le operazioni di rimozione dei manufatti contenenti amianto, mediante l’ampliamento delle possibilità di smaltimento e recupero dei rifiuti provenienti dalle bonifiche.

