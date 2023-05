Librinfesta ad Alessandria: martedì è il giorno di Fulvio Marino

ALESSANDRIA – Il viaggio attraverso gli Universi prosegue il suo percorso. Sull’astronave di Librinfesta 2023 ad Alessandria nella prima giornata sono già saliti tantissimi lettori, ma a bordo lo spazio non manca e altrettanti potranno unirsi durante un martedì ricchissimo di appuntamenti. Gli autori Luca Cognolato, Luigi Dal Cin, Febe Sillani e Angela Tognolini incontreranno diverse classi alessandrine alla Galleria San Lorenzo, mentre Andrea Valente sarà protagonista del workshop “Voglio diventare illustratore” con gli studenti del Liceo Artistico Carrà presso l’Istituto Cellini di Valenza.

In Galleria non mancheranno i laboratori a cura di Irene Cavalchini, dell’ICS Ets, Amag Ambiente, LISten APS e della classe IVD dell’Istituto Cellini di Valenza, Liceo Artistico Carrà. Anche la Biblioteca Civica “Calvo” di Alessandria ospiterà numerosi studenti per la mostra “Guardateci”, allestita da ARCI, e per un laboratorio gestito proprio dalle responsabili della biblioteca, dal titolo “E uscimmo a riveder le stelle..”. Nel pomeriggio si terranno numerosi laboratori e incontri aperti all’utenza libera.

Alla Galleria San Lorenzo dalle 16.30 alle 18 Irene Cavalchini con “Verso l’Universo” e ICS Ets con “Fanfaluche!” faranno viaggiare i partecipanti nel mondo dell’arte e della scienza, mentre dalle 17.00 alle 18.30 il Comitato Genitori Scuola Morando sarà protagonista di letture e laboratori sul libro “Polvere di stelle” di Stefano Bordiglioni. Al piano terra della galleria sarà possibile visitare lo spazio UNICEF, tra pigotte e altre attività. In Biblioteca dalle 17 alle 18.30 sarà possibile effettuare un viaggio nel tema dello stereotipo grazie all’itinerario esperienziale “Guardateci”.

La giornata si concluderà con un gran finale: a Librinfesta arriva Fulvio Marino, responsabile delle panetterie Eataly e volto noto della trasmissione RAI “E’ sempre mezzogiorno”. L’appuntamento, gratuito e ad accesso libero, è alle 18.30 presso la ristolibreria “Il Moscardo” di via Volturno 20 per la presentazione e il firma copie del suo ultimo libro “Pizza per tutti”. Dialogherà con l’autore Mirko Oropallo, docente di Comunicazione Internazionale e organizzatore di eventi enogastronomici. Dalle 17.30, inoltre, i più piccoli potranno mettere “Le Mani in Pasta”, per imparare con Enzo Macrì l’arte dell’impastare pane e pizza (posti limitati su prenotazione). Dettagli e prenotazioni su www.librinfesta.org.