ALESSANDRIA – Incidente stradale questo martedì sera in via Caselli ad Alessandria, all’intersezione con via Ferraris. Quattro le auto coinvolte. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, insieme al 118. Una donna è stata portata per precauzione al Pronto Soccorso ma, per fortuna, non è ferita in modo grave.

Un altro incidente si è verificato intorno alle 19.30, nei pressi del Mc Donald’s, anche in questo caso senza conseguenze gravi ma con disagi al traffico.