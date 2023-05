Treni non partiti o in ritardo sulla linea Acqui-Genova: “Problemi a un passaggio a livello”

ACQUI TERME – Diversi problemi per chi viaggia in treno questo mercoledì 10 maggio 2023. Come segnalato da alcuni ascoltatori sono diversi i regionali in ritardo o mai partiti nel corso della mattinata sulla linea Acqui-Genova.

I problemi hanno riguardato finora i regionali 12119 e 12121, non partiti, cui si è aggiunto il ritardo del regionale 12116. Come spiegato da Trenitalia i problemi sono stati determinati da un problema a un passaggio a livello che hanno bloccato il transito dei mezzi per diverso tempo.