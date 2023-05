Sabato torna “Dona la spesa con Novacoop”: il cibo verrà dato all’Emporio della solidarietà

ALESSANDRIA – Anche quest’anno torna l’iniziativa ‘Dona la Spesa con Nova Coop’. Sabato 13 maggio 2023, per l’intera giornata, in 63 negozi della rete vendita Nova Coop di Piemonte e Lombardia sarà possibile aderire alla raccolta di prodotti alimentari a lunga conservazione e beni di prima necessità da destinare alle persone che vivono in condizioni di disagio economico.

Ad Alessandria, i cittadini che lo vorranno potranno acquistare i prodotti per le persone in difficoltà andando nell’esercizio in via Sclavo, dalle 8.30 alle 20.30. Grazie al sodalizio tra Nova Coop e la Caritas diocesana il cibo donato verrà portato poi all’Emporio della solidarietà, il servizio rivolto alle famiglie in difficoltà inaugurato da Caritas Alessandria e dalla Fondazione Opere di Giustizia e Carità lo scorso mercoledì 3 maggio. Sarà possibile acquistare generi alimentari a lunga conservazione: pasta, olio, riso, tonno, legumi in scatola, farina, zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, alimenti per l’infanzia e prodotti per l’igiene personale. Ogni prodotto donato è destinato all’approvvigionamento degli scaffali dell’emporio di via delle Orfanelle 25, oggi punto di riferimento per oltre 50 famiglie alessandrine.

“Anche quest’anno dobbiamo dire ‘grazie’ a Nova Coop, ancora una volta al nostro fianco nel sostegno ai più fragili. I prodotti raccolti tramite l’iniziativa ‘Dona la spesa’ – spiega Giampaolo Mortara, direttore di Caritas Alessandria – andranno a rifornire l’Emporio della solidarietà e messi quindi a disposizione dei nuclei familiari in difficoltà economiche che da febbraio usufruiscono del nostro nuovo servizio“. “Con una buona spesa – sottolineano da Nova Coop – aiutiamo chi ha più bisogno. Con i soci, le associazioni di volontariato e le istituzioni del territorio possiamo sostenere, insieme, la nostra Comunità“.