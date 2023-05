Atti osceni ai giardini di Alessandria davanti ai bambini: anziano arrestato dalla Polizia

ALESSANDRIA – Un uomo di 70 anni, italiano, è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico dalla Polizia di Alessandria. Nei giorni scorsi l’anziano si è abbassato i pantaloni e ha cominciato a masturbarsi davanti al cancello dei giardini pubblici “Teresio Usuelli Borsalino” con lo sguardo fisso rivolto ai bambini. L’immediata segnalazione di una madre alla Sala Operativa della Questura ha fatto scattare l’intervento delle Squadre Volanti. Ad un certo punto l’uomo, sempre con i pantaloni semiabbassati, era anche entrato all’interno del parco, tentando di avvicinarsi ai bambini.

Quando ha sentito le sirene della Polizia il 70enne è subito tornato nella sua auto cercando di fuggire. Gli agenti, però, sono riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento e hanno fatto scattare le manette. Il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato considerato aggravato, visto che è stato commesso nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori. L’uomo era già gravato da precedenti penali per reati sessuali ai danni di minori. Ora si trova agli arresti domiciliari, con un braccialetto elettronico.