Sindaco di Acqui dopo la caduta dell’albero: “Già centinaia le piante monitorate. Alcune le abbiamo abbattute”

ACQUI TERME – Anche questa volta, per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita. Ad Acqui Terme domenica mattina è caduto un albero in una via del centro, corso Roma, cinque mesi dopo la pianta crollata in corso Bagni, lo scorso 8 dicembre. Il bagolaro sembrava all’apparenza sano ma la radice era purtroppo ammalorata da un fungo.

“In tutto ad Acqui ci sono circa 5 mila piante” ha sottolineato a Radio Gold il sindaco Danilo Rapetti “dallo scorso dicembre è subito scattata una fase di monitoraggio della corteccia da parte dell’agronomo del Comune. Sono state controllate diverse centinaia di esemplari e, alla luce dei risultati, alcune decine sono già stati abbattuti. Stiamo cercando di procedere il più velocemente possibile. Nel frattempo ho chiesto al mio assessore con la competenza del verde pubblico di avere il prima possibile un report dettagliato sui primi risultati. Purtroppo la gran parte delle piante ha circa 90 anni”.

Il primo cittadino ha poi riferito la possibile causa della caduta del bagolaro, in una mattinata non certo caratterizzata dal forte vento: “Il lungo periodo di siccità aveva seccato la radice, già condizionata dal fungo che, senza alcun segnale all’esterno, stava compromettendo la salute della pianta. In questi giorni di pioggia l’acqua è penetrata all’interno, provocando l’aumento improvviso del volume di questo fungo che ha quindi minato la stabilità dell’albero, come quando immergiamo nell’acqua una spugna completamente asciutta che, improvvisamente, diventa più grande”.