Un nuovo Sportello del Csvaa ad Acqui Terme: il 19 maggio l’inaugurazione

ACQUI TERME – Il CSVAA, realtà che opera con l’obiettivo di offrire supporto agli Enti del Terzo Settore del territorio delle provincie di Asti e Alessandria, da sempre si propone di essere “vicino” al Volontariato e di facile acceso per le Associazioni.

Grazie a questa volontà ed alla sensibilità dell’Amministrazione del Sindaco Danilo Rapetti ed al lavoro dell’Assessore al Volontariato Soumya Sellam, supportata dalle associazioni locali, dal mese di maggio sarà operativo anche Acqui Terme, presso la sede della Protezione Civile (piazza Don Dolermo), un nuovo sportello del CSVAA, il terzo dopo quelli presenti a Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona.

Sarà a disposizione delle Associazioni dell’acquese che intendono usufruire dei servizi erogati dal CSVAA, per garantire un dialogo diretto con gli operatori del CSV.

Lo Sportello di Acqui sarà inaugurato venerdì 19 maggio, alle 10. Sarà poi aperto il venerdì, dalle 9:45 alle 12 e si potrà accedere su prenotazione.

Le prime date di apertura programmate e per le quali è possibile fissare appuntamento sono 16 giugno e il 7 luglio.

L’Amministrazione comunale conferma, dunque, in maniera concreta la volontà di sostenere e valorizzare le tante iniziative esistenti attuate da soggetti che intervengono, in diversi campi, in maniera concreta sui bisogni e i problemi della comunità svolgendo un’importante azione di sussidiarietà.

“E’ un passo molto importante per noi – sottolinea Rosanna Viotto, presidente del CSVAA – che permette di realizzare un progetto al quale pensavamo da tempo e che ora è diventato una realtà grazie alla volontà collaborativa e alla disponibilità dell’amministrazione comunale e della Protezione Civile che ha messo a disposizione la propria sede per lo Sportello. L’ennesima dimostrazione che solo facendo rete è possibile raggiungere importanti traguardi”.

Tutti gli ETS sono dunque invitati all’inaugurazione di venerdì 19 maggio.

Per essere aggiornati sulle date di apertura dello Sportello di Acqui Terme si consiglia di iscriversi alla newsletter del CSVAA e di consultare il sito: www.csvastialessandria.it.