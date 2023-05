Alluvione in Emilia: da Alessandria la partenza di oltre 60 volontari della Protezione Civile

ALESSANDRIA – Il maltempo che sta colpendo l’Emilia sta mobilitando i soccorsi da tutta Italia. Anche da Alessandria, in particolare dal presidio della Protezione Civile di San Michele, tra poco partiranno alla volta del Comune bolognese di Molinella gli uomini della Colonna Mobile Regionale. Sarà composta da 2 funzionari regionali e 62 volontari, appartenenti al Coordinamento Regionale di Protezione Civile, Corpo Anti Incendi Boschivi e Associazione Nazionale Carabinieri. In tutto sono 28 i veicoli che si stanno radunando nella frazione alessandrina, pronti a partire per l’Emilia.