L’artista alessandrino Gastini si affaccia su Times Square con “Tempore”

ALESSANDRIA – L’artista alessandrino Lele Gastini si affaccia anche su Times Square a New York. Non lo fa fisicamente lui ma una sua opera, un NFT, Non-Fungible Token, prodotta per The Pixels Show la mostra curata da Art Innovation Gallery in occasione di Frieze Art Fair, fiera internazionale di arte contemporanea. Sulla piazza newyorkese passano 8 secondi della sua videoinstallazione chiamata “Tempore“, ideata per raccontare il rapporto contrastato e travagliato dell’uomo con il denaro. Un vincolo che si esplica in un dualismo tra libertà e schiavitù figlio del nostro tempo. La ricchezza da mezzo si trasforma in unico scopo e il risultato finale è un incedere del tempo che unisce “l’uomo e la Natura in un ciclo che vede l’essere umano schiavo e padrone dei suoi bisogni: l’essere umano dominerà e sopravvivrà al denaro“. Lele Gastini per quest’opera ha collaborato con l’amico compositore Diego Ratto (TTØRA), che ha curato la parte sonora del lavoro. Ecco il video:

Gastini ha già utilizzato questa modalità espressiva anche in altri contesti. È accaduto a Hong Kong, durante la mostra Art Basel. In quella occasione propose l’opera “Memento” per parlare di libertà e della condizione delle donne in Iran: