ACQUI TERME – Incidente ad Acqui Terme poco dopo le 12 in circonvallazione, sulla strada statale 30, davanti al Docks. In base alle prime informazioni raccolte sono due i mezzi coinvolti con alcuni feriti. Ancora non si hanno notizie sulle loro condizioni. Sul posto la Polizia Locale di Acqui e il 118.

Il tratto stradale verso Strevi è bloccato. (Immagine d’archivio)