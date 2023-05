Musica e riflessioni per esaltare i valori della diversità e dell’unicità

ALESSANDRIA – Oggi, sabato 20 maggio 2023, Alessandria ospiterà un evento per riflettere su come tutti siano “uguali e diversi, ciascuno unico“. All’Auditorium San Baudolino, dalle 16, sarà ospite padre Tonino Tomasoni, responsabile del Centro Missioni dei frati cappuccini del Piemonte. La riflessione del religioso, da sempre impegnato per il prossimo e fino al 1999 in missione in Africa, sarà accompagnata dall’orchestra MagicaMusica di Castelleone, in provincia di Cremona, composta da 31 ragazzi con disabilità e tredici docenti, reduce dall’esperienza al programma televisivo “Tu sì que vales”. L’ingresso all’evento è libero.