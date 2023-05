A Bassignana premiato il gruppo comunale di Protezione Civile per l’impegno durante la pandemia

BASSIGNANA – Domenica mattina l’amministrazione comunale di Bassignana ha voluto ringraziare i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile e tutti coloro che nel corso della pandemia di Covid hanno contributo con il proprio operato a superare un momento così grave non solo per la nostra piccola comunità ma per il mondo intero. Alla manifestazione erano presenti i sindaci di Rivarone, Betti Tinello e il sindaco di Pecetto, Andrea Bortoloni oltre al sindaco di Alluvioni Piovera, Giuseppe Betti presidente del Centro Operativo Misto 8. La Provincia era rappresentata dal consigliere Benedetto Riccobono con delega alla Protezione Civile.

Dopo i saluti di rito, il sindaco Eleonora Vischi ha chiamato il responsabile provinciale e regionale della Protezione Civile Dante Paolo Ferraris a fare una piccola introduzione nella quale ha sottolineato l’importanza dei volontari di Protezione Civile e l’immenso contributo che hanno dato per superare un’emergenza mondiale. Anche Giovanni Lucchini, presidente di A.I.F.O.V. ha voluto sottolineare l’importanza dell’opera dei volontari che sono sempre pronti a rispondere nelle emergenze. A turno tutti i presenti sono stati chiamati dal sindaco a portare la propria testimonianza e le proprie emozioni. Il sindaco ha offerto e consegnato ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile il nastrino concesso dalla Regione Piemonte per quanto svolto a contrasto della pandemia di Covid-19.

L’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare poi le associazioni che prestano la loro opera nel territorio: l’Avis sezione di Bassignana, Fiondi, Mugarone, la Soms di Mugarone, e la Croce Rossa di Valenza, consegnando, rispettivamente, al presidente, Emanuela Rivolta, al vicepresidente Claudio Verrengia e alla responsabile Giusi Nicolosi un attestato di riconoscenza. Particolarmente toccanti sono state le testimonianze della presidente della Residenza Muzio Cortese, Natascia Ghidetti che ha ricordato le difficoltà che la struttura ha dovuto superare durante la pandemia e della vicepresidente, Filippa Guccio che ha confermato la difficoltà di operare in quei complicati momenti.

Con immenso piacere è stato consegnato nelle mani del Presidente Andrea Zucconi l’attestato di ringraziamento al “Memorial Cristian Zucconi” per il grande aiuto dato in quei momenti terribili per la nostra comunità. I ringraziamenti sono continuati con la consegna degli attestati di ringraziamento ai Carabinieri della locale stazione nelle mani del comandante Davide Mele, al farmacista, Danilo Pagella ai medici di famiglia Massimo Boveri ed Enrico Anselmo.

Il Sindaco ha voluto ringraziare il gruppo consiliare “Progetto Bassignana” per la donazione di mascherine fatte durante la pandemia, l’attestato è stato ritirato dal consigliere Tiziano Pesavento.

Sono stati consegnati anche gli attestati ai commercianti che durante la pandemia erano aperti: il supermercato di Massimo e Matteo Sogliani, la pasticceria di Enrico Guasasco e la panetteria di Santino Piparo.

Eleonora Vischi si è anche congratulata coi singoli cittadini che con piccoli ma importanti gesti quali preparare torte o cucire le mascherine nei momenti che erano introvabili hanno fatto mostra di una grande disponibilità verso i propri concittadini: Flora Miglioli, Carmelina Tudisco e Claudio e Doretta Verrengia. Un ringraziamento particolare è andato ad Alessandro Smaniotto del S.i.s.p. Servizio igiene e sanità pubblica per la sua estrema professionalità. La dottoressa Pinuccia Omodeo ha chiuso l’emozionante mattinata ricordando le difficoltà che medici ed infermieri hanno dovuto affrontare nel loro operato e raccomandando di prestare ancora molta attenzione per salvaguardare le persone più fragili.

Foto di Erica Spigariol