Il Comune di Tortona ringrazia il Giro d’Italia: “Un successo di tutta la città”

TORTONA – L’amministrazione comunale di Tortona ha ringraziato il Giro d’Italia per il grande successo dell’arrivo di tappa. “Ancora una volta il Giro d’Italia ha onorato la nostra città con l’arrivo della Tappa più lunga della 106′ edizione regalandoci anche una strepitosa volata “al fotofinish”. Tutti, istituzioni, associazioni e cittadini, hanno fornito del loro meglio per onorare a loro volta questo straordinario evento con la migliore accoglienza possibile e, detto senza presunzione, crediamo ci siano riusciti”.

“A nome di tutta l’Amministrazione Comunale si rivolge la massima e sincera gratitudine per il bel lavoro di squadra e la grande prova di collaborazione prodotta come territorio per il migliore esito dell’iniziativa, contribuendo così a costruire quell’identità che è la vera chiave del successo d’immagine delle nostre terre che, nello sport e nel ciclismo, vantano ineguagliati campioni di ieri e di oggi. Un particolare grazie ai membri del Comitato d’Onore che con la loro formale adesione hanno contribuito a dare lustro all’evento ed a supportare il coinvolgimento dell’intero territorio e delle sue Istituzioni all’iniziativa; ai membri del Comitato di Tappa che con il loro entusiasmo creativo ed il loro prezioso lavoro hanno reso possibili gli eventi e le iniziative che hanno arricchito le fasi di avvicinamento e lo svolgimento dell’evento; ai ristoratori e viticoltori che si sono prodigati per offrire ai numerosi giornalisti e membri dell’organizzazione presenti al seguito della carovana del Giro, un qualificatissimo saggio dell’ospitalità, della tradizione e della creatività di cui l’enogastronomia locale è straordinariamente capace”.

“Grazie ai commercianti della città che con grande entusiasmo hanno saputo rappresentare nelle loro vetrine la passione della città verso il ciclismo ed i suoi miti; all’associazionismo locale che ha supportato l’organizzazione con competenza, passione ed entusiasmo nella gestione complessiva dell’iniziativa; alla Regione Piemonte, agli sponsor e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona senza il cui prezioso supporto questa grande festa di sport non sarebbe stata possibile; ai partner per la disponibilità e la professionalità dimostrata; al Museo del Ciclismo di Novi Ligure e della Bicicletta di Alessandria per aver portato uno spicchio del loro prestigioso patrimonio di cultura ciclistica e sportiva; alla Federazione Ciclistica Italiana per aver portato un animato e festoso esempio di promozione sportiva verso i giovani; alla Compagnia Carabinieri di Tortona che attraverso i mezzi d’epoca esposti ha raccontato parte della loro storia della loro significativa e insostituibile attività a difesa della legalità e delle istituzioni della Repubblica; ai fornitori tutti per aver saputo aggiungere cuore e passione alla competenza professionale”.

“Grazie a tutti i cittadini per aver saputo apprezzare con grande partecipazione la prestigiosa manifestazione sportiva, adeguandosi con senso civico anche ai disagi che, per un giorno, la manifestazione ha comportato; ed infine, in ultimo ma non certo per importanza, ai dipendenti comunali che, con spirito di collaborazione, passione e un gran lavoro di squadra hanno contribuito tutti con grande impegno al successo della festa sportiva. Grazie ancora a tutti e arrivederci al passaggio del Tour de France del prossimo anno!”