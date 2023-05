Livelli idrometrici dei fiumi: le previsioni di Arpa Piemonte

PIEMONTE – A causa delle piogge di queste ore, spiega Arpa Piemonte, si determinerà un “generalizzato innalzamento dei livelli idrometrici del reticolo idrografico principale e secondario“. Il fenomeno comincerà a essere visibile da sabato nel settore occidentale della regione per poi estendersi alle pianure nella giornata di domenica. “Anche lungo l’asta del Po e del Tanaro ci saranno incrementi significativi, in particolare nella parte alta dei due bacini“. In provincia di Alessandria comunque le attuali previsioni restituiscono una situazione senza allerte.

Le condizioni complessive potrebbero causare “una generale instabilità dei versanti, in particolare nelle aree pedemontane alpine e collinari, con probabilità elevate di inneschi isolati di frane superficiali per la giornata di domenica“.

Per le prossime 36 ore, sulle zone del cuneese e torinese occidentali è stata emessa allerta arancione per allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua e diffuse frane superficiali. Sul resto della regione, ad esclusione di alto Piemonte e alessandrino l’allerta è gialla per allagamenti localizzati e isolati fenomeni di versante in corrispondenza delle precipitazioni più intense.



(foto d’archivio)