PIEMONTE – Il maltempo continua a persistere sul Piemonte focalizzandosi sul cuneese dove si registra uno stress del reticolo idrografico principale e secondario. In quella zona infatti è stato registrato “un graduale innalzamento dei livelli idrologici“, “dove alcuni corsi d’acqua del reticolo secondario del cuneese hanno registrato valori prossimi o di poco superiori al livello di guardia“. Gli incrementi più significativi sono stati registrati su Rio Ghiandone a Staffarda (CN), sul Corsaglia a Frabosa Sottana (CN), su Ellero a Mondovì (CN), e sul Pesio nella sezione di Carrù (CN). Situazione che quindi non incide al momento sui corsi d’acqua della provincia di Alessandria.

Complessivamente tuttavia “i livelli dei corsi d’acqua principali mostrano incrementi apprezzabili ma ancora lontani dai livelli di guardia“. Nelle ultime 12 ore, riferisce ancora Arpa Piemonte, sono state registrate precipitazioni cumulate di circa 30-40 mm sulle fasce pedemontane di Biellese, Torinese e Cuneese con picchi di 60,6 mm ad Andrate Pinalba (TO), 52,4 mm a Barge (CN) e 48 mm a Camparient (BI).



Pioggia caduta tra il 19 e 20 maggio 2023





Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi hanno comunicato che la Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte è pienamente operativa e che per monitorare l’evoluzione del maltempo su tutto il territorio sono attivi 60 Centri operativi comunali (Coc): 34 in provincia di Cuneo, 24 in provincia di Torino, 1 in provincia di Asti e 1 in provincia di Alessandria.

A Cuneo e Vercelli sono stati aperti i Centri di coordinamento dei soccorsi.

Stamattina le piogge sono estese anche ai settori pedemontani e di pianura di tutta la fascia occidentale, ma i livelli dei fiumi e torrenti sono tutti sotto i livelli di guardia. In giornata è presumibile che, viste le piogge estese, i livelli idrometrici aumenteranno. Attenzione viene dedicata a Corsaglia ed Ellero a Mondovì, Casotto a Monasterolo, Pesio a Carrù e Maira a Racconigi.

Sono 130 i volontari attivati dai Centri operativi misti di Nichelino e Pinerolo.

A Perosa Argentina disposto in via precauzionale lo sgombero di edifici in borgata Robert, che ha interessato otto persone di due nuclei familiari.

Da Pancalieri richiesti in via cautelativa 500 sacchi di juta.

Chiusa la strada provinciale della Val Clarea, in provincia di Torino, e continuano le chiusure preventive (svincoli, entrate ed uscite) su alcuni tratti dell’autostrada Torino-Piacenza.

Il presidente Cirio e l’assessore Gabusi invitano nuovamente i cittadini a non intraprendere viaggi se non strettamente necessari e ricordano che tutti i Comuni sono allertati e pronti ad agire.