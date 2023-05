Fiumi sotto controllo in Piemonte: in provincia di Alessandria anche domani allerta gialla

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche nelle prossime ore la provincia di Alessandria sarà interessata da una allerta gialla per il maltempo che sta imperversando in Piemonte. La situazione più complicata, ma al momento senza conseguenze gravi, si registra nel cuneese e torinese, dove l’allerta è arancione.

La situazione del Tanaro a Rivarone alle 17.30 (Immagini reporter digitali Protezione Civile)



La situazione del Po a Mugarone alle 17 (Immagini reporter digitali Protezione Civile)



Continua nel frattempo il lavoro del presidente Alberto Cirio e dell’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi, in costante contatto con la Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte. E’ infatti tuttora in corso il monitoraggio dei corsi d’acqua, che al momento non destano comunque preoccupazioni, per valutare l’arrivo di eventuali ondate di piena.

Interrotte per smottamenti nel Cuneese le strade provinciali 180 ad Isasca, 9 a Monforte d’Alba, la 285 a Peveragno, mentre sulla 422 i Vigili del Fuoco sono intervenuti all’altezza di Macra per caduta di massi ma la strada è ancora transitabile. Circa 800 volontari impiegati nelle province di Cuneo e Torino. Arrivate 600 segnalazioni da Comuni e Province per smottamenti e allagamenti locali e interventi sul territorio.

Ricordiamo che è in vigore l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico in Alta e Bassa Valsusa e nelle valli Chisone, Pellice, Stura, Orco, Lanzo, Sangone, Varaita, Maira, Po, Tanaro e nella pianura cuneese.

Sul resto del territorio l’allerta è gialla per oggi e per domani (zone di Toce e Scrivia escluse).

Fino al pomeriggio di domani sono attese precipitazioni forti o molto forti sulla fascia pedemontana di Torinese e Cuneese.

Per quanto riguarda Po e Tanaro sono attese piene ordinarie, mentre sul reticolo idrografico secondario si potrebbero verificare situazioni di criticità. Sotto osservazione l’Ellero a Mondovì e il Ghiandone a Staffarda. La Regione ribadisce l’invito ai cittadini alla prudenza e a evitare spostamenti se non strettamente necessari.

Questa la previsione dei rischi idrogeologici formulata da Arpa alle 16.15 di oggi, sabato 20 maggio 2023: