Due eventi di musica, danza e gusto per sostenere il Centro Down di Alessandria

ALESSANDRIA – Il Centro Down di Alessandria vi invita a due eventi di musica, danza e gusto.

Venerdì 2 giugno, appuntamento alle 19:30 alla Ristorazione Sociale di Alessandria con i maestri della scuola Centro Danze Piemonte per un’apericena di beneficenza a favore del Centro Down Alessandria. Il pubblico potrà cimentarsi in balli latini, caraibici, di genere liscio e altro ancora.

Venerdì 30 giugno, sempre alle 19:30 e ancora alla Ristorazione Sociale, il duo musicale composto da Claudio Gigli e Marcello Montobbio allieterà i presenti con un repertorio dal sapore country rock che prende spunto dai grandi della West Coast americana come gli America e gli Eagles, con qualche incursione nella musica dei dublinesi U2.

I due appuntamenti sono a offerta – a partire da 20 euro – e sostengono il Centro Down Alessandria. Sono organizzati e proposti dal Centro Down, in collaborazione con la Ristorazione Sociale di Alessandria e con il supporto del CSVAA, e prevedono, oltre a intrattenimenti musicali o danzanti, la presenza in cucina e in sala dei ragazzi del Centro Down, che affiancheranno il personale della Ristorazione.

Prenotazioni e informazioni 334.95.17.74.