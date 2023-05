Rischio temporali e grandine da oggi pomeriggio fino a domani

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Le condizioni meteo potrebbero essere particolarmente instabili nelle prossime ore in Piemonte e in provincia di Alessandria secondo l’ultimo bollettino di Arpa Piemonte che ha diramato un codice giallo praticamente per tutta la regione con l’unica eccezione della zona dello Scrivia.

A partire dal pomeriggio di oggi, martedì 30 maggio 2023, sono previsti temporali intensi sulle zone pianeggianti e meridionali anche con grandine e fulmini. Queste condizioni potrebbero replicarsi nella notte e fino al mattino domani.