Provincia di Alessandria ancora giù nella qualità della vita: è 71esima

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La provincia di Alessandria perde una posizione nella classifica sulla qualità della vita stilata come ogni anno dal Sole24ore. Quest’anno si è piazzata al 71esimo posto contro il 70esimo dell’anno scorso (su 107 province totali). Si tratta della terza realtà peggiore del Nord, davanti solo a Rovigo e e Imperia, ultima in Piemonte.

Il territorio crolla nel settore “Ambiente” (104esima), e perde 23 posizioni rispetto all’anno scorso a causa di una serie di fattori, a cominciare dai risultati del dossier di Legambiente Ecosistema urbano. Ad appesantire però, in questo ambito, la già complicata situazione alessandrina le condizioni meteo, i consumi energetici (99esima) e i servizi per anziani (tra cui orti urbani, biblioteche, farmaci, infermieri). Molto male anche il settore del “Lavoro” (87esima) per il numero alto di pensionati ogni 1000 abitanti (100esima), ma anche per la quantità di cessazioni di imprese. Troppo poche poi le startup innovative e le imprese che fanno commercio (77esima).

Le uniche due posizioni buone sono quelle sulla “Ricchezza e consumi” (35esima) e “Giustizia e Sicurezza” (45esima) sebbene anche in questo caso i piazzamenti siano peggiori rispetto al 2021 (Alessandria cala rispettivamente di 3 e 8 posizioni). La provincia di Alessandria si conferma realtà con amministratori pubblici dall’età troppo avanzata (105esima), male anche la copertura della banda larga (79esima). Il risultato migliore l’Alessandrino lo conquista nella percentuale di giovani che non lavorano e non studiano (quarta). A mitigare uno scenario mediocre la risalita netta nel settore Demografia e società. Qui la provincia scala 46 posizioni ma rimane nella zona medio bassa (61esima), pur con i risultati buoni dati dalla presenza dei migranti regolari, età media del parto (18esima) e medici specialisti (44esima).