Camper in fiamme, nella notte, in una galleria dell’A26 tra Ovada e Masone. Nel tratto si viaggia su una corsia

AGGIORNAMENTO: Nella tarda serata di ieri i Vigili del Fuoco di Ovada sono intervenuti sull’autostrada A26 in direzione Genova a seguito dell’incendio di un camper all’interno della galleria Roccadarme. Il raggiungimento del luogo dell’intervento è stato difficoltoso a causa dell’elevato traffico nel tratto autostradale. Si è reso necessario l’invio dell’autobotte della centrale di Alessandria per il rifornimento idrico e il carro aria. Sul posto anche i pompieri di Genova. Non risultano persone coinvolte. Presenti anche gli agenti della Polizia autostradale e il personale della società autostrade.

OVADA – É stato riaperto intorno alle 7 del mattino di questo venerdì 2 giugno il tratto della A26 tra lo svincolo di Ovada e quello di Masone, in direzione Genova, dopo l’incendio che nella notte ha distrutto un camper all’interno della galleria Roccadarme, al confine tra Liguria e Piemonte.

Le fiamme sono divampate poco prima di mezzanotte. Il traffico e i cantieri presenti lungo la tratta hanno complicato l’arrivo delle due squadre dei Vigili del Fuoco partite da Alessandria e Ovada, che insieme ai colleghi di Genova, hanno poi raggiunto la galleria e prontamente spento l’incendio. Il camper è stato distrutto dalle fiamme ma non risultano feriti o altri veicoli coinvolti.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono proseguite fino alle 3 del mattino ma il tratto dell’autostrada è rimasto chiuso fino all’alba per tutte le necessarie verifiche all’interno della galleria. Dalle 7 l’autostrada è stata riaperta ma con uno scambio di carreggiata che aggira il luogo dell’incidente. Nel tratto tra Predosa e Masone ancora alle 8.30 del mattino di questo venerdì 2 giugno sono segnalati 11 Km di coda tra il bivio dell’A26 Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per ripristino incidente.