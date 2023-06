Parcheggi selvaggi sui marciapiedi in via Cavour: un alessandrino invoca più controlli e più paletti

ALESSANDRIA – “Come fanno a passare un genitore col passeggino o una persona con disabilità in carrozzina?”. Questo lo sfogo di un cittadino di Alessandria che, alla redazione di Radio Gold, ha segnalato una situazione purtroppo frequente in città: la cattiva abitudine di parcheggiare sui marciapiedi di via Cavour da parte di alcuni automobilisti.

“Lo vedo ogni giorno, da molti anni. Quasi sempre ci sono auto in sosta sui marciapiedi che impediscono il passaggio ai pedoni” ha spiegato il nostro ascoltatore “la cosa è ancora più grave se si considera che la via si trova tra i due parcheggi del centro più grandi. Non riesco a comprendere come sia possibile come finora non si sia potuto fare nulla per risolvere il problema, che ho segnalato più volte a chi di dovere”.

Il cittadino ha anche auspicato una soluzione “semplice, economica e attuabile da subito“: “Installare i paletti in tutta la via, nelle zone dove mancano. Sarebbe anche opportuno sostituire quelli che non ci sono più. Sarebbe un provvedimento semplice ma civile e che porterebbe grandi benefici a tutti e nessun disagio”.

Foto del nostro ascoltatore, che ringraziamo